Россия всегда была надежным поставщиком энергоносителей, заявил Путин

2026-03-09T19:36+0300

МОСКВА, 9 мар - ПРАЙМ. Россия выступает надежным поставщиком энергоносителей, так было всегда, заявил президент РФ Владимир Путин. "Россия выступает, еще раз скажу об этом, надежным поставщиком энергоносителей, так было всегда", - сказал глава государства в ходе совещания о ситуации на мировом рынке нефти и газа.

