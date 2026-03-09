https://1prime.ru/20260309/putin-868152288.html
Россия всегда была надежным поставщиком энергоносителей, заявил Путин
2026-03-09T19:36+0300
МОСКВА, 9 мар - ПРАЙМ. Россия выступает надежным поставщиком энергоносителей, так было всегда, заявил президент РФ Владимир Путин. "Россия выступает, еще раз скажу об этом, надежным поставщиком энергоносителей, так было всегда", - сказал глава государства в ходе совещания о ситуации на мировом рынке нефти и газа.
