Россия продолжит поставлять нефть и газ надежным контрагентам, заявил Путин
2026-03-09T19:48+0300
МОСКВА, 9 мар - ПРАЙМ. Россия продолжит поставлять нефть и газ в те страны, которые сами являются надежными контрагентами, заявил президент РФ Владимир Путин. "Мы, безусловно, продолжим поставлять нефть и газ в те страны, которые сами являются надежными контрагентами", - сказал Путин в ходе совещания о ситуации на мировом рынке нефти и газа.
