https://1prime.ru/20260309/putin-868152596.html

Россия продолжит поставлять нефть и газ надежным контрагентам, заявил Путин

Россия продолжит поставлять нефть и газ надежным контрагентам, заявил Путин - 09.03.2026, ПРАЙМ

Россия продолжит поставлять нефть и газ надежным контрагентам, заявил Путин

Россия продолжит поставлять нефть и газ в те страны, которые сами являются надежными контрагентами, заявил президент РФ Владимир Путин. | 09.03.2026, ПРАЙМ

2026-03-09T19:48+0300

2026-03-09T19:48+0300

2026-03-09T19:48+0300

энергетика

газ

россия

рф

владимир путин

нефть

https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/02/12/867622661_0:164:3164:1944_1920x0_80_0_0_9ff72baf74eabd896cdece2f6fba01a4.jpg

МОСКВА, 9 мар - ПРАЙМ. Россия продолжит поставлять нефть и газ в те страны, которые сами являются надежными контрагентами, заявил президент РФ Владимир Путин. "Мы, безусловно, продолжим поставлять нефть и газ в те страны, которые сами являются надежными контрагентами", - сказал Путин в ходе совещания о ситуации на мировом рынке нефти и газа.

https://1prime.ru/20260309/putin-868152028.html

рф

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

газ, россия, рф, владимир путин, нефть