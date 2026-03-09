Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Россия понимает, что цены на сырьевые товары временные, заявил Путин - 09.03.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20260309/putin-868152866.html
Россия понимает, что цены на сырьевые товары временные, заявил Путин
Россия понимает, что цены на сырьевые товары временные, заявил Путин - 09.03.2026, ПРАЙМ
Россия понимает, что цены на сырьевые товары временные, заявил Путин
Цены на сырьевые товары носят временный характер, Россия это понимает, заявил президент РФ Владимир Путин. | 09.03.2026, ПРАЙМ
2026-03-09T20:00+0300
2026-03-09T20:00+0300
экономика
россия
нефть
рф
владимир путин
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/04/1a/857048999_0:177:3073:1905_1920x0_80_0_0_e34c0e7fad8581608f6332b3e75b7854.jpg
МОСКВА, 9 мар - ПРАЙМ. Цены на сырьевые товары носят временный характер, Россия это понимает, заявил президент РФ Владимир Путин. "Высокие цены на сырьевые товары носят, безусловно, временный характер. Мы с вами это понимаем", - сказал Путин в ходе совещания по ситуации на рынках нефти и газа.
https://1prime.ru/20260309/putin-868152596.html
рф
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/04/1a/857048999_165:0:2896:2048_1920x0_80_0_0_1c8f677400ecd875ed0bc258f0fc4ca0.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, нефть, рф, владимир путин
Экономика, РОССИЯ, Нефть, РФ, Владимир Путин
20:00 09.03.2026
 
Россия понимает, что цены на сырьевые товары временные, заявил Путин

Путин заявил, что Россия понимает, что цены на сырьевые товары носят временный характер

© POOL | Перейти в медиабанкПрезидент Владимир Путин
Президент Владимир Путин
Президент Владимир Путин. Архивное фото
© POOL
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 9 мар - ПРАЙМ. Цены на сырьевые товары носят временный характер, Россия это понимает, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Высокие цены на сырьевые товары носят, безусловно, временный характер. Мы с вами это понимаем", - сказал Путин в ходе совещания по ситуации на рынках нефти и газа.
Президент России Владимир Путин - ПРАЙМ, 1920, 09.03.2026
Россия продолжит поставлять нефть и газ надежным контрагентам, заявил Путин
19:48
 
ЭкономикаРОССИЯНефтьРФВладимир Путин
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала