Россия понимает, что цены на сырьевые товары временные, заявил Путин
2026-03-09T20:00+0300
МОСКВА, 9 мар - ПРАЙМ. Цены на сырьевые товары носят временный характер, Россия это понимает, заявил президент РФ Владимир Путин. "Высокие цены на сырьевые товары носят, безусловно, временный характер. Мы с вами это понимаем", - сказал Путин в ходе совещания по ситуации на рынках нефти и газа.
