Путин заявил о неизбежности новой ценовой реальности на рынках нефти и газа

2026-03-09T20:19+0300

МОСКВА, 9 мар - ПРАЙМ. Нынешние изменения на рынках энергоносителей неизбежно приведут к новой ценовой реальности на мировых рынках нефти и газа, заявил президент РФ Владимир Путин. Путин в понедельник собрал совещание по ситуации на мировых рынках нефти и газа. "Изменение баланса спроса и предложения углеводородов, конечно, приведет к новой устойчивой ценовой реальности. Это неизбежно произойдет", - подчеркнул глава государства.

