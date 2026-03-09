https://1prime.ru/20260309/putin-868153278.html
Путин заявил о неизбежности новой ценовой реальности на рынках нефти и газа
МОСКВА, 9 мар - ПРАЙМ. Нынешние изменения на рынках энергоносителей неизбежно приведут к новой ценовой реальности на мировых рынках нефти и газа, заявил президент РФ Владимир Путин. Путин в понедельник собрал совещание по ситуации на мировых рынках нефти и газа. "Изменение баланса спроса и предложения углеводородов, конечно, приведет к новой устойчивой ценовой реальности. Это неизбежно произойдет", - подчеркнул глава государства.
