Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
США рассматривают возможность смягчения санкций против российской нефти - 09.03.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Добыча нефти - ПРАЙМ, 1920Энергетика
https://1prime.ru/20260309/sanktsii-868157888.html
США рассматривают возможность смягчения санкций против российской нефти
США рассматривают возможность смягчения санкций против российской нефти - 09.03.2026, ПРАЙМ
США рассматривают возможность смягчения санкций против российской нефти
Администрация президента США Дональда Трампа рассматривает возможность дальнейшего смягчения санкций в отношении России в нефтяной сфере, передает агентство... | 09.03.2026, ПРАЙМ
2026-03-09T23:05+0300
2026-03-09T23:05+0300
энергетика
нефть
сша
дональд трамп
россия
https://cdnn.1prime.ru/img/76018/10/760181004_0:160:2989:1841_1920x0_80_0_0_4bcc8ecb3e9d63d1a080b61fd31253c2.jpg
ВАШИНГТОН, 9 мар - ПРАЙМ. Администрация президента США Дональда Трампа рассматривает возможность дальнейшего смягчения санкций в отношении России в нефтяной сфере, передает агентство Рейтер со ссылкой на неназванные источники. "Администрация Трампа рассматривает возможность дальнейшего смягчения санкций в отношении России в нефтяной сфере на фоне роста цен", - говорится в сообщении.
https://1prime.ru/20260309/tramp-868156222.html
сша
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/76018/10/760181004_161:0:2828:2000_1920x0_80_0_0_17fcab8d43aeebbc5f69f7ae0da624c0.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
нефть, сша, дональд трамп, россия
Энергетика, Нефть, США, Дональд Трамп, РОССИЯ
23:05 09.03.2026
 
США рассматривают возможность смягчения санкций против российской нефти

Reuters: администрация Трампа рассматривает возможность смягчения санкций против нефти РФ

© РИА Новости . Борис Бабанов | Перейти в медиабанк%Добыча нефти
%Добыча нефти - ПРАЙМ, 1920, 09.03.2026
© РИА Новости . Борис Бабанов
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
ВАШИНГТОН, 9 мар - ПРАЙМ. Администрация президента США Дональда Трампа рассматривает возможность дальнейшего смягчения санкций в отношении России в нефтяной сфере, передает агентство Рейтер со ссылкой на неназванные источники.
"Администрация Трампа рассматривает возможность дальнейшего смягчения санкций в отношении России в нефтяной сфере на фоне роста цен", - говорится в сообщении.
Президент США Дональд Трамп - ПРАЙМ, 1920, 09.03.2026
Трамп рассмотрит варианты снижения цен на нефть, пишут СМИ
21:35
 
ЭнергетикаНефтьСШАДональд ТрампРОССИЯ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала