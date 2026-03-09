https://1prime.ru/20260309/sanktsii-868157888.html
США рассматривают возможность смягчения санкций против российской нефти
США рассматривают возможность смягчения санкций против российской нефти - 09.03.2026, ПРАЙМ
США рассматривают возможность смягчения санкций против российской нефти
Администрация президента США Дональда Трампа рассматривает возможность дальнейшего смягчения санкций в отношении России в нефтяной сфере, передает агентство... | 09.03.2026, ПРАЙМ
2026-03-09T23:05+0300
2026-03-09T23:05+0300
2026-03-09T23:05+0300
энергетика
нефть
сша
дональд трамп
россия
https://cdnn.1prime.ru/img/76018/10/760181004_0:160:2989:1841_1920x0_80_0_0_4bcc8ecb3e9d63d1a080b61fd31253c2.jpg
ВАШИНГТОН, 9 мар - ПРАЙМ. Администрация президента США Дональда Трампа рассматривает возможность дальнейшего смягчения санкций в отношении России в нефтяной сфере, передает агентство Рейтер со ссылкой на неназванные источники. "Администрация Трампа рассматривает возможность дальнейшего смягчения санкций в отношении России в нефтяной сфере на фоне роста цен", - говорится в сообщении.
https://1prime.ru/20260309/tramp-868156222.html
сша
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/76018/10/760181004_161:0:2828:2000_1920x0_80_0_0_17fcab8d43aeebbc5f69f7ae0da624c0.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
нефть, сша, дональд трамп, россия
Энергетика, Нефть, США, Дональд Трамп, РОССИЯ
США рассматривают возможность смягчения санкций против российской нефти
Reuters: администрация Трампа рассматривает возможность смягчения санкций против нефти РФ