США рассматривают возможность смягчения санкций против российской нефти

ВАШИНГТОН, 9 мар - ПРАЙМ. Администрация президента США Дональда Трампа рассматривает возможность дальнейшего смягчения санкций в отношении России в нефтяной сфере, передает агентство Рейтер со ссылкой на неназванные источники. "Администрация Трампа рассматривает возможность дальнейшего смягчения санкций в отношении России в нефтяной сфере на фоне роста цен", - говорится в сообщении.

