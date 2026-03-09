Сербия ввела временный запрет на экспорт нефти и нефтепродуктов

https://1prime.ru/20260309/serbiya--868143537.html
энергетика
нефть
сербия
БЕЛГРАД, 9 мар – ПРАЙМ. Кабмин Сербии вводит запрет на экспорт нефти и нефтепродуктов до 19 марта с возможностью продления для защиты от скачка цен, сообщило министерство горного дела и энергетики республики. "Правительство республики Сербия утром приняло на внеочередном заседании решение о запрете на экспорт нефти и нефтепродуктов. Запрет относится к экспорту дизеля, бензина, сырой нефти всеми видами транспорта до 19 марта, после чего будут приняты новые решения", - говорится в сообщении минэнерго. В министерстве уточнили, что суть запрета - защита отечественного рынка от нехватки и скачка цен с связи с глобальными перебоями на мировом рынке. Правительство Сербии в минувшую пятницу обеспечило минимальное повышение цен на бензин и дизельное топливо относительно биржевых колебаний. Сербский министр горного дела и энергетики Дубравка Джедович-Ханданович ранее заверила, что кабмин планирует создать до конца года резерв нефтепродуктов на 70 дней потребления и не допустить скачков цен на ГСМ в связи с энергокризисом.
сербия
нефть, сербия
Энергетика, Нефть, СЕРБИЯ
