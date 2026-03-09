https://1prime.ru/20260309/serbiya--868143537.html

Сербия ввела временный запрет на экспорт нефти и нефтепродуктов

Сербия ввела временный запрет на экспорт нефти и нефтепродуктов - 09.03.2026, ПРАЙМ

Сербия ввела временный запрет на экспорт нефти и нефтепродуктов

Кабмин Сербии вводит запрет на экспорт нефти и нефтепродуктов до 19 марта с возможностью продления для защиты от скачка цен, сообщило министерство горного дела... | 09.03.2026, ПРАЙМ

2026-03-09T11:40+0300

2026-03-09T11:40+0300

2026-03-09T11:40+0300

энергетика

нефть

сербия

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/12/859689712_0:100:3283:1947_1920x0_80_0_0_c4e5d49b48fbbd994bd6129daf981bc6.jpg

БЕЛГРАД, 9 мар – ПРАЙМ. Кабмин Сербии вводит запрет на экспорт нефти и нефтепродуктов до 19 марта с возможностью продления для защиты от скачка цен, сообщило министерство горного дела и энергетики республики. "Правительство республики Сербия утром приняло на внеочередном заседании решение о запрете на экспорт нефти и нефтепродуктов. Запрет относится к экспорту дизеля, бензина, сырой нефти всеми видами транспорта до 19 марта, после чего будут приняты новые решения", - говорится в сообщении минэнерго. В министерстве уточнили, что суть запрета - защита отечественного рынка от нехватки и скачка цен с связи с глобальными перебоями на мировом рынке. Правительство Сербии в минувшую пятницу обеспечило минимальное повышение цен на бензин и дизельное топливо относительно биржевых колебаний. Сербский министр горного дела и энергетики Дубравка Джедович-Ханданович ранее заверила, что кабмин планирует создать до конца года резерв нефтепродуктов на 70 дней потребления и не допустить скачков цен на ГСМ в связи с энергокризисом.

https://1prime.ru/20260305/serbiya-868057077.html

сербия

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

нефть, сербия