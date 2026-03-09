Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Сербия ввела временный запрет на экспорт нефти и нефтепродуктов - 09.03.2026
https://1prime.ru/20260309/serbiya--868143537.html
Сербия ввела временный запрет на экспорт нефти и нефтепродуктов
Сербия ввела временный запрет на экспорт нефти и нефтепродуктов
2026-03-09T11:40+0300
2026-03-09T11:40+0300
энергетика
нефть
сербия
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/12/859689712_0:100:3283:1947_1920x0_80_0_0_c4e5d49b48fbbd994bd6129daf981bc6.jpg
БЕЛГРАД, 9 мар – ПРАЙМ. Кабмин Сербии вводит запрет на экспорт нефти и нефтепродуктов до 19 марта с возможностью продления для защиты от скачка цен, сообщило министерство горного дела и энергетики республики. "Правительство республики Сербия утром приняло на внеочередном заседании решение о запрете на экспорт нефти и нефтепродуктов. Запрет относится к экспорту дизеля, бензина, сырой нефти всеми видами транспорта до 19 марта, после чего будут приняты новые решения", - говорится в сообщении минэнерго. В министерстве уточнили, что суть запрета - защита отечественного рынка от нехватки и скачка цен с связи с глобальными перебоями на мировом рынке. Правительство Сербии в минувшую пятницу обеспечило минимальное повышение цен на бензин и дизельное топливо относительно биржевых колебаний. Сербский министр горного дела и энергетики Дубравка Джедович-Ханданович ранее заверила, что кабмин планирует создать до конца года резерв нефтепродуктов на 70 дней потребления и не допустить скачков цен на ГСМ в связи с энергокризисом.
https://1prime.ru/20260305/serbiya-868057077.html
сербия
Новости
нефть, сербия
Энергетика, Нефть, СЕРБИЯ
11:40 09.03.2026
 
Сербия ввела временный запрет на экспорт нефти и нефтепродуктов

Сербия ввела запрет на экспорт нефти и нефтепродуктов до 19 марта

Добыча нефти
Добыча нефти - ПРАЙМ, 1920, 09.03.2026
Добыча нефти. Архивное фото
© РИА Новости . Максим Богодвид
БЕЛГРАД, 9 мар – ПРАЙМ. Кабмин Сербии вводит запрет на экспорт нефти и нефтепродуктов до 19 марта с возможностью продления для защиты от скачка цен, сообщило министерство горного дела и энергетики республики.
"Правительство республики Сербия утром приняло на внеочередном заседании решение о запрете на экспорт нефти и нефтепродуктов. Запрет относится к экспорту дизеля, бензина, сырой нефти всеми видами транспорта до 19 марта, после чего будут приняты новые решения", - говорится в сообщении минэнерго.
В министерстве уточнили, что суть запрета - защита отечественного рынка от нехватки и скачка цен с связи с глобальными перебоями на мировом рынке.
Правительство Сербии в минувшую пятницу обеспечило минимальное повышение цен на бензин и дизельное топливо относительно биржевых колебаний.
Сербский министр горного дела и энергетики Дубравка Джедович-Ханданович ранее заверила, что кабмин планирует создать до конца года резерв нефтепродуктов на 70 дней потребления и не допустить скачков цен на ГСМ в связи с энергокризисом.
Трубопровод - ПРАЙМ, 1920, 05.03.2026
В Сербии заявили, что планируют создать резерв нефтепродуктов на 70 дней
5 марта, 17:21
 
ЭнергетикаНефтьСЕРБИЯ
 
 
