Сийярто призвал ЕС отменить запрет на импорт энергоносителей из России

Сийярто призвал ЕС отменить запрет на импорт энергоносителей из России

2026-03-09T12:58+0300

БУДАПЕШТ, 9 мар - ПРАЙМ. ЕС должен немедленно отменить запрет на энергоносители из РФ во избежание роста цен в Европе из-за эскалации на Ближнем Востоке, заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто. "В нынешней ситуации Брюссель должен незамедлительно принять меры, чтобы предотвратить резкий рост цен в Европе во всех областях, запрет на импорт российских энергоносителей должен быть немедленно снят", - сказал Сийярто в видеообращении, опубликованном в соцсети Facebook*. По его словам, эскалация на Ближнем Востоке привела к дефициту нефти в Европе.* Запрещена в РФ как экстремистская

