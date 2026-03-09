https://1prime.ru/20260309/siyyarto-868144939.html
Сийярто призвал ЕС отменить запрет на импорт энергоносителей из России
Сийярто призвал ЕС отменить запрет на импорт энергоносителей из России - 09.03.2026, ПРАЙМ
Сийярто призвал ЕС отменить запрет на импорт энергоносителей из России
ЕС должен немедленно отменить запрет на энергоносители из РФ во избежание роста цен в Европе из-за эскалации на Ближнем Востоке, заявил министр иностранных дел... | 09.03.2026, ПРАЙМ
2026-03-09T12:58+0300
2026-03-09T12:58+0300
2026-03-09T12:58+0300
энергетика
нефть
европа
рф
ближний восток
петер сийярто
ес
facebook
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/1a/859962437_0:0:1521:856_1920x0_80_0_0_c00643ef55afc2aa52e29e8e0aaf682f.jpg
БУДАПЕШТ, 9 мар - ПРАЙМ. ЕС должен немедленно отменить запрет на энергоносители из РФ во избежание роста цен в Европе из-за эскалации на Ближнем Востоке, заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто. "В нынешней ситуации Брюссель должен незамедлительно принять меры, чтобы предотвратить резкий рост цен в Европе во всех областях, запрет на импорт российских энергоносителей должен быть немедленно снят", - сказал Сийярто в видеообращении, опубликованном в соцсети Facebook*. По его словам, эскалация на Ближнем Востоке привела к дефициту нефти в Европе.* Запрещена в РФ как экстремистская
https://1prime.ru/20260309/mosbirzha-868141519.html
европа
рф
ближний восток
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/1a/859962437_57:0:1465:1056_1920x0_80_0_0_26a4540c46c96dd5643379488e245430.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
нефть, европа, рф, ближний восток, петер сийярто, ес, facebook
Энергетика, Нефть, ЕВРОПА, РФ, БЛИЖНИЙ ВОСТОК, Петер Сийярто, ЕС, Facebook
Сийярто призвал ЕС отменить запрет на импорт энергоносителей из России
Сийярто: ЕС должен отменить запрет на импорт российских энергоносителей