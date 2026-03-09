https://1prime.ru/20260309/smi-868147418.html
Saudi Aramco снижает добычу нефти на двух месторождениях, пишет Reuters
Saudi Aramco снижает добычу нефти на двух месторождениях, пишет Reuters - 09.03.2026, ПРАЙМ
Saudi Aramco снижает добычу нефти на двух месторождениях, пишет Reuters
Нефтегазовая госкомпания Саудовской Аравии Saudi Aramco снижает добычу на двух нефтяных месторождениях на фоне фактической блокировки Ормузского пролива, пишет... | 09.03.2026, ПРАЙМ
2026-03-09T15:37+0300
2026-03-09T15:37+0300
2026-03-09T15:37+0300
энергетика
нефть
ормузский пролив
саудовская аравия
красное море
saudi aramco
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/07/860412724_0:58:3437:1991_1920x0_80_0_0_bf6b4570d7a72bf651f383de0e2ba56e.jpg
МОСКВА, 9 мар - ПРАЙМ. Нефтегазовая госкомпания Саудовской Аравии Saudi Aramco снижает добычу на двух нефтяных месторождениях на фоне фактической блокировки Ормузского пролива, пишет агентство Рейтер со ссылкой на источники. "Саудовский нефтяной гигант Aramco начал сокращать добычу на двух своих нефтяных месторождениях... после того, как важнейший Ормузский пролив был заблокирован", - сообщили агентству два источника. Вместе с тем пока не ясно, на каких месторождениях и насколько сокращается добыча, говорится в статье. Компания не ответила на запрос агентства Рейтер о комментарии. Ранее в марте телеканал Al Ekhbariya сообщил со ссылкой на заявление компании, что Saudi Aramco временно станет направлять танкеры с нефтью в порт Янбу на Красном море из-за ситуации вокруг Ормузского пролива. Saudi Aramco - государственная нефтегазовая компания Саудовской Аравии, основана в 1933 году. Компания представлена на трех основных мировых энергетических рынках Азии, Европы и Северной Америки.
https://1prime.ru/20260309/ekspert--868147230.html
ормузский пролив
саудовская аравия
красное море
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/07/860412724_353:0:3084:2048_1920x0_80_0_0_e1879dc7406041782770c8be8ff9e838.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
нефть, ормузский пролив, саудовская аравия, красное море, saudi aramco
Энергетика, Нефть, Ормузский пролив, САУДОВСКАЯ АРАВИЯ, Красное море, Saudi Aramco
Saudi Aramco снижает добычу нефти на двух месторождениях, пишет Reuters
Reuters: Saudi Aramco сокращает добычу на двух месторождениях