Saudi Aramco снижает добычу нефти на двух месторождениях, пишет Reuters - 09.03.2026
Saudi Aramco снижает добычу нефти на двух месторождениях, пишет Reuters
2026-03-09T15:37+0300
2026-03-09T15:37+0300
МОСКВА, 9 мар - ПРАЙМ. Нефтегазовая госкомпания Саудовской Аравии Saudi Aramco снижает добычу на двух нефтяных месторождениях на фоне фактической блокировки Ормузского пролива, пишет агентство Рейтер со ссылкой на источники. "Саудовский нефтяной гигант Aramco начал сокращать добычу на двух своих нефтяных месторождениях... после того, как важнейший Ормузский пролив был заблокирован", - сообщили агентству два источника. Вместе с тем пока не ясно, на каких месторождениях и насколько сокращается добыча, говорится в статье. Компания не ответила на запрос агентства Рейтер о комментарии. Ранее в марте телеканал Al Ekhbariya сообщил со ссылкой на заявление компании, что Saudi Aramco временно станет направлять танкеры с нефтью в порт Янбу на Красном море из-за ситуации вокруг Ормузского пролива. Saudi Aramco - государственная нефтегазовая компания Саудовской Аравии, основана в 1933 году. Компания представлена на трех основных мировых энергетических рынках Азии, Европы и Северной Америки.
15:37 09.03.2026
 
© РИА Новости . Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкФлаг Саудовской Аравии
Флаг Саудовской Аравии. Архивное фото
© РИА Новости . Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 9 мар - ПРАЙМ. Нефтегазовая госкомпания Саудовской Аравии Saudi Aramco снижает добычу на двух нефтяных месторождениях на фоне фактической блокировки Ормузского пролива, пишет агентство Рейтер со ссылкой на источники.
"Саудовский нефтяной гигант Aramco начал сокращать добычу на двух своих нефтяных месторождениях... после того, как важнейший Ормузский пролив был заблокирован", - сообщили агентству два источника.
Вместе с тем пока не ясно, на каких месторождениях и насколько сокращается добыча, говорится в статье.
Компания не ответила на запрос агентства Рейтер о комментарии.
Ранее в марте телеканал Al Ekhbariya сообщил со ссылкой на заявление компании, что Saudi Aramco временно станет направлять танкеры с нефтью в порт Янбу на Красном море из-за ситуации вокруг Ормузского пролива.
Saudi Aramco - государственная нефтегазовая компания Саудовской Аравии, основана в 1933 году. Компания представлена на трех основных мировых энергетических рынках Азии, Европы и Северной Америки.
Экономист оценил влияние роста цен на нефть на мировую экономику
