Глава Пентагона сделал громкое заявление об Иране
Глава Пентагона сделал громкое заявление об Иране - 09.03.2026, ПРАЙМ
Глава Пентагона сделал громкое заявление об Иране
Война США и Израиля против Ирана только начинается, заявил глава Пентагона Пит Хегсет в интервью телеканалу CBS News. | 09.03.2026, ПРАЙМ
2026-03-09T21:21+0300
2026-03-09T21:21+0300
2026-03-09T21:21+0300
МОСКВА, 9 мар — ПРАЙМ. Война США и Израиля против Ирана только начинается, заявил глава Пентагона Пит Хегсет в интервью телеканалу CBS News."Это война. Это конфликт. Это значит, что нужно поставить врага на колени. <…> Я хочу, чтобы зрители телеканала поняли, что это только начало", — заявил он.Как утверждает Хегсет, со временем должен наступить момент, когда Иран окажется неспособным к боевым действиям и сдастся. "Мы готовы зайти так далеко, как это необходимо", - заявил он.США и Израиль 28 февраля начали масштабную операцию против ИРИ. В Тель-Авиве заявили, что ее цель — не допустить получения Тегераном ядерного оружия. Вашингтон пригрозил уничтожить иранский флот, оборонную промышленность и призвал граждан страны свергнуть режим.В первый же день атаки был убит верховный лидер исламской республики аятолла Али Хаменеи. В стране объявили 40-дневный траур. Иран в ответ наносит удары по израильской территории, а также по американским военным объектам на Ближнем Востоке.
