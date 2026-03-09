https://1prime.ru/20260309/ssha-868155571.html

Глава Пентагона сделал громкое заявление об Иране

Война США и Израиля против Ирана только начинается, заявил глава Пентагона Пит Хегсет в интервью телеканалу CBS News. | 09.03.2026

МОСКВА, 9 мар — ПРАЙМ. Война США и Израиля против Ирана только начинается, заявил глава Пентагона Пит Хегсет в интервью телеканалу CBS News."Это война. Это конфликт. Это значит, что нужно поставить врага на колени. <…> Я хочу, чтобы зрители телеканала поняли, что это только начало", — заявил он.Как утверждает Хегсет, со временем должен наступить момент, когда Иран окажется неспособным к боевым действиям и сдастся. "Мы готовы зайти так далеко, как это необходимо", - заявил он.США и Израиль 28 февраля начали масштабную операцию против ИРИ. В Тель-Авиве заявили, что ее цель — не допустить получения Тегераном ядерного оружия. Вашингтон пригрозил уничтожить иранский флот, оборонную промышленность и призвал граждан страны свергнуть режим.В первый же день атаки был убит верховный лидер исламской республики аятолла Али Хаменеи. В стране объявили 40-дневный траур. Иран в ответ наносит удары по израильской территории, а также по американским военным объектам на Ближнем Востоке.

