Стоимость нефти ослабила рост до 16 процентов - 09.03.2026
Стоимость нефти ослабила рост до 16 процентов
Стоимость нефти ослабила рост до 16 процентов - 09.03.2026, ПРАЙМ
Стоимость нефти ослабила рост до 16 процентов
Мировые цены на нефть в понедельник утром ослабили рост примерно до 16% с 30% на старте торгов после новости о том, что страны G7 обсуждают высвобождение нефти... | 09.03.2026, ПРАЙМ
2026-03-09T10:05+0300
2026-03-09T10:05+0300
МОСКВА, 9 мар - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в понедельник утром ослабили рост примерно до 16% с 30% на старте торгов после новости о том, что страны G7 обсуждают высвобождение нефти из стратегических запасов, свидетельствуют данные торговых площадок. По состоянию на 9.45 мск цена майских фьючерсов на нефть марки Brent поднималась на 16,91% относительно предыдущего закрытия - до 108,36 доллара за баррель, апрельский фьючерс на WTI дорожал на 15,67% - до 105,14 доллара за баррель. На открытии торгов цена нефти Brent поднималась выше 119 долларов за баррель впервые с 17 июня 2022 года, WTI - также выше 119 долларов, впервые с 15 июня 2022 года, что соответствует росту примерно в 29% и 31% соответственно. Такой резкий скачок цен аналитики объясняют ухудшением ожиданий рынка по балансу спроса и предложения из-за обострения ситуации на Ближнем Востоке. Эскалация вокруг Ирана привела к фактической блокировке Ормузского пролива, ключевого маршрута поставок на мировой рынок нефти и сжиженного природного газа из стран Персидского залива, а также отразилась на уровне экспорта и добычи нефти стран региона. "Мы увидели быстрый сдвиг от оптимистичной точки зрения, что это будет кратковременное нарушение, к явному пониманию, что теперь это будет более продолжительно. До тех пор, пока мы не увидим, что нефть проходит через Ормузский пролив, цены на нефть будут только расти", - цитирует агентство Блумберг слова главы отдела сырьевой стратегии ING Groep NV Уоррена Паттерсона (Warren Patterson). Ранее в понедельник газета Financial Times сообщила со ссылкой на источники, что министры финансов G7 обсудят возможность совместного высвобождения нефти из резервов под координацией Международного энергетического агентства (МЭА) на экстренном заседании в понедельник. Источники газеты отметили, что три страны G7, включая США, выразили поддержку такой идее, а один источник также добавил, что некоторые американские чиновники считают целесообразным высвобождение 300-400 миллионов баррелей, или 25-30% от 1,2 миллиарда баррелей в резерве. Котировки несколько ослабили рост (примерно со 115 долларов на момент публикации новости Financial Times, или роста на 25%), но остаются выше психологической отметки в 100 долларов за баррель.
10:05 09.03.2026
 
Стоимость нефти ослабила рост до 16 процентов

Стоимость нефти ослабила рост на новостях о высвобождении резерва G7

МОСКВА, 9 мар - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в понедельник утром ослабили рост примерно до 16% с 30% на старте торгов после новости о том, что страны G7 обсуждают высвобождение нефти из стратегических запасов, свидетельствуют данные торговых площадок.
По состоянию на 9.45 мск цена майских фьючерсов на нефть марки Brent поднималась на 16,91% относительно предыдущего закрытия - до 108,36 доллара за баррель, апрельский фьючерс на WTI дорожал на 15,67% - до 105,14 доллара за баррель.
На открытии торгов цена нефти Brent поднималась выше 119 долларов за баррель впервые с 17 июня 2022 года, WTI - также выше 119 долларов, впервые с 15 июня 2022 года, что соответствует росту примерно в 29% и 31% соответственно.
Такой резкий скачок цен аналитики объясняют ухудшением ожиданий рынка по балансу спроса и предложения из-за обострения ситуации на Ближнем Востоке. Эскалация вокруг Ирана привела к фактической блокировке Ормузского пролива, ключевого маршрута поставок на мировой рынок нефти и сжиженного природного газа из стран Персидского залива, а также отразилась на уровне экспорта и добычи нефти стран региона.
"Мы увидели быстрый сдвиг от оптимистичной точки зрения, что это будет кратковременное нарушение, к явному пониманию, что теперь это будет более продолжительно. До тех пор, пока мы не увидим, что нефть проходит через Ормузский пролив, цены на нефть будут только расти", - цитирует агентство Блумберг слова главы отдела сырьевой стратегии ING Groep NV Уоррена Паттерсона (Warren Patterson).
Ранее в понедельник газета Financial Times сообщила со ссылкой на источники, что министры финансов G7 обсудят возможность совместного высвобождения нефти из резервов под координацией Международного энергетического агентства (МЭА) на экстренном заседании в понедельник.
Источники газеты отметили, что три страны G7, включая США, выразили поддержку такой идее, а один источник также добавил, что некоторые американские чиновники считают целесообразным высвобождение 300-400 миллионов баррелей, или 25-30% от 1,2 миллиарда баррелей в резерве.
Котировки несколько ослабили рост (примерно со 115 долларов на момент публикации новости Financial Times, или роста на 25%), но остаются выше психологической отметки в 100 долларов за баррель.
