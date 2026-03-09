https://1prime.ru/20260309/stoimost--868142193.html

Стоимость нефти ослабила рост до 16 процентов

09.03.2026

МОСКВА, 9 мар - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в понедельник утром ослабили рост примерно до 16% с 30% на старте торгов после новости о том, что страны G7 обсуждают высвобождение нефти из стратегических запасов, свидетельствуют данные торговых площадок. По состоянию на 9.45 мск цена майских фьючерсов на нефть марки Brent поднималась на 16,91% относительно предыдущего закрытия - до 108,36 доллара за баррель, апрельский фьючерс на WTI дорожал на 15,67% - до 105,14 доллара за баррель. На открытии торгов цена нефти Brent поднималась выше 119 долларов за баррель впервые с 17 июня 2022 года, WTI - также выше 119 долларов, впервые с 15 июня 2022 года, что соответствует росту примерно в 29% и 31% соответственно. Такой резкий скачок цен аналитики объясняют ухудшением ожиданий рынка по балансу спроса и предложения из-за обострения ситуации на Ближнем Востоке. Эскалация вокруг Ирана привела к фактической блокировке Ормузского пролива, ключевого маршрута поставок на мировой рынок нефти и сжиженного природного газа из стран Персидского залива, а также отразилась на уровне экспорта и добычи нефти стран региона. "Мы увидели быстрый сдвиг от оптимистичной точки зрения, что это будет кратковременное нарушение, к явному пониманию, что теперь это будет более продолжительно. До тех пор, пока мы не увидим, что нефть проходит через Ормузский пролив, цены на нефть будут только расти", - цитирует агентство Блумберг слова главы отдела сырьевой стратегии ING Groep NV Уоррена Паттерсона (Warren Patterson). Ранее в понедельник газета Financial Times сообщила со ссылкой на источники, что министры финансов G7 обсудят возможность совместного высвобождения нефти из резервов под координацией Международного энергетического агентства (МЭА) на экстренном заседании в понедельник. Источники газеты отметили, что три страны G7, включая США, выразили поддержку такой идее, а один источник также добавил, что некоторые американские чиновники считают целесообразным высвобождение 300-400 миллионов баррелей, или 25-30% от 1,2 миллиарда баррелей в резерве. Котировки несколько ослабили рост (примерно со 115 долларов на момент публикации новости Financial Times, или роста на 25%), но остаются выше психологической отметки в 100 долларов за баррель.

