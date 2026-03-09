https://1prime.ru/20260309/tramp-868137231.html

СМИ: Трамп оказался в затруднительном положении перед выборами в США

АНКАРА, 9 мар — ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп оказался в затруднительном положении перед промежуточными выборами в США в ноябре на фоне конфликта с Ираном, пишет в понедельник турецкая газета Ekonomim. "Неспособность добиться быстрой "победы" в Иране поставила Дональда Трампа в крайне сложное положение перед промежуточными выборами в ноябре", — пишет издание. В публикации отмечается, что по итогам первой недели атак США и Израиля на Иран не наблюдается явного военного результата, который можно было бы трактовать как победу. При этом газета подчеркивает, что ситуация остаётся динамичной и может измениться в любой момент, однако первые результаты уже оказывают влияние как на региональную ситуацию, так и на дальнейший ход конфликта. По оценке газеты, в результате ударов была серьёзно ослаблена система военного и политического управления Ирана, а масштаб разрушений усиливает риск внутренней дестабилизации и возможного обострения внутриполитического кризиса. Авторы материала также обращают внимание на последствия для других региональных игроков. По их мнению, ракетные удары Ирана затронули экономические интересы стран Персидского залива и одновременно повлияли на уровень доверия к системе безопасности, обеспечиваемой США, тогда как в Европе рост цен на нефть и природный газ усиливает экономическое давление и политические разногласия между странами. США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока. Начало военной операции Вашингтон и Тель-Авив объяснили превентивным ударом и якобы наличием угроз со стороны Тегерана из-за его ядерной программы. Однако теперь они уже не скрывают, что хотели бы видеть смену власти в Иране. В первый же день атаки был убит верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи. В стране объявлен 40-дневный траур. Президент России Владимир Путин заявил, что убийство Хаменеи было совершено с циничным нарушением всех норм человеческой морали и международного права. МИД РФ осудил нападение США и Израиля, призвал к срочной деэскалации и прекращению боевых действий.

2026

