"Ужасающие потери". СМИ рассказали, чем Иран удивил Трампа

МОСКВА, 9 мар — ПРАЙМ. Подготовка Тегерана к военным действиям превзошла ожидания администрации президента США Дональда Трампа, сообщает The New York Times со ссылкой на американских политиков."Ужасающие потери в первую неделю войны свидетельствовали о том, что Иран был лучше подготовлен к войне, чем предполагала администрация Трампа", — сообщается в материале.Газета подчеркивает, что Тегеран продолжил сопротивляться, несмотря на смерть верховного лидера аятоллы Али Хаменеи и других ключевых фигур государства.С 28 февраля вооруженные силы США и Израиля начали атаки на иранские объекты, включая столицу — Тегеран. В результате этих действий зарегистрированы разрушения и гибель мирных жителей. Исламская Республика отвечает ударами по израильским территориям и американским военным базам, расположенным на Ближнем Востоке.

