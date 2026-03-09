https://1prime.ru/20260309/tramp-868144241.html
"Ужасающие потери". СМИ рассказали, чем Иран удивил Трампа
"Ужасающие потери". СМИ рассказали, чем Иран удивил Трампа - 09.03.2026, ПРАЙМ
"Ужасающие потери". СМИ рассказали, чем Иран удивил Трампа
Подготовка Тегерана к военным действиям превзошла ожидания администрации президента США Дональда Трампа, сообщает The New York Times со ссылкой на американских... | 09.03.2026, ПРАЙМ
2026-03-09T11:52+0300
2026-03-09T11:52+0300
2026-03-09T11:52+0300
тегеран
сша
иран
али хаменеи
дональд трамп
https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/01/15/866741783_0:51:2355:1375_1920x0_80_0_0_f43335f6bef3bab6d99f2ab567e9715c.jpg
МОСКВА, 9 мар — ПРАЙМ. Подготовка Тегерана к военным действиям превзошла ожидания администрации президента США Дональда Трампа, сообщает The New York Times со ссылкой на американских политиков."Ужасающие потери в первую неделю войны свидетельствовали о том, что Иран был лучше подготовлен к войне, чем предполагала администрация Трампа", — сообщается в материале.Газета подчеркивает, что Тегеран продолжил сопротивляться, несмотря на смерть верховного лидера аятоллы Али Хаменеи и других ключевых фигур государства.С 28 февраля вооруженные силы США и Израиля начали атаки на иранские объекты, включая столицу — Тегеран. В результате этих действий зарегистрированы разрушения и гибель мирных жителей. Исламская Республика отвечает ударами по израильским территориям и американским военным базам, расположенным на Ближнем Востоке.
https://1prime.ru/20260309/tehran-868143812.html
https://1prime.ru/20260309/iran-868143951.html
тегеран
сша
иран
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/01/15/866741783_0:0:2093:1570_1920x0_80_0_0_bf1a323ba9a2e379cff374ab94e48ba4.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
тегеран, сша, иран, али хаменеи, дональд трамп
Тегеран, США, ИРАН, Али Хаменеи, Дональд Трамп
"Ужасающие потери". СМИ рассказали, чем Иран удивил Трампа
NYT: Иран готов к войне лучше, чем ожидал Трамп