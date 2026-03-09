Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Ужасающие потери". СМИ рассказали, чем Иран удивил Трампа
"Ужасающие потери". СМИ рассказали, чем Иран удивил Трампа
"Ужасающие потери". СМИ рассказали, чем Иран удивил Трампа - 09.03.2026, ПРАЙМ
"Ужасающие потери". СМИ рассказали, чем Иран удивил Трампа
Подготовка Тегерана к военным действиям превзошла ожидания администрации президента США Дональда Трампа, сообщает The New York Times со ссылкой на американских... | 09.03.2026, ПРАЙМ
2026-03-09T11:52+0300
2026-03-09T11:52+0300
тегеран
сша
иран
али хаменеи
дональд трамп
https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/01/15/866741783_0:51:2355:1375_1920x0_80_0_0_f43335f6bef3bab6d99f2ab567e9715c.jpg
МОСКВА, 9 мар — ПРАЙМ. Подготовка Тегерана к военным действиям превзошла ожидания администрации президента США Дональда Трампа, сообщает The New York Times со ссылкой на американских политиков."Ужасающие потери в первую неделю войны свидетельствовали о том, что Иран был лучше подготовлен к войне, чем предполагала администрация Трампа", — сообщается в материале.Газета подчеркивает, что Тегеран продолжил сопротивляться, несмотря на смерть верховного лидера аятоллы Али Хаменеи и других ключевых фигур государства.С 28 февраля вооруженные силы США и Израиля начали атаки на иранские объекты, включая столицу — Тегеран. В результате этих действий зарегистрированы разрушения и гибель мирных жителей. Исламская Республика отвечает ударами по израильским территориям и американским военным базам, расположенным на Ближнем Востоке.
тегеран
сша
иран
11:52 09.03.2026
 
"Ужасающие потери". СМИ рассказали, чем Иран удивил Трампа

NYT: Иран готов к войне лучше, чем ожидал Трамп

© AP Photo / Alex BrandonПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - ПРАЙМ, 1920, 09.03.2026
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
© AP Photo / Alex Brandon
МОСКВА, 9 мар — ПРАЙМ. Подготовка Тегерана к военным действиям превзошла ожидания администрации президента США Дональда Трампа, сообщает The New York Times со ссылкой на американских политиков.
"Ужасающие потери в первую неделю войны свидетельствовали о том, что Иран был лучше подготовлен к войне, чем предполагала администрация Трампа", — сообщается в материале.
Дым после взрыва в Тегеране - ПРАЙМ, 1920, 09.03.2026
"Катастрофа". На Западе забили тревогу из-за произошедшего в Тегеране
11:43
Газета подчеркивает, что Тегеран продолжил сопротивляться, несмотря на смерть верховного лидера аятоллы Али Хаменеи и других ключевых фигур государства.
С 28 февраля вооруженные силы США и Израиля начали атаки на иранские объекты, включая столицу — Тегеран. В результате этих действий зарегистрированы разрушения и гибель мирных жителей. Исламская Республика отвечает ударами по израильским территориям и американским военным базам, расположенным на Ближнем Востоке.
Американский сенатор Линдси Грэм* - ПРАЙМ, 1920, 09.03.2026
Сенатор Грэм* сделал неожиданное заявление об Иране
11:47
 
ТегеранСШАИРАНАли ХаменеиДональд Трамп
 
 
