Трамп рассмотрит варианты снижения цен на нефть, пишут СМИ

Трамп рассмотрит варианты снижения цен на нефть, пишут СМИ - 09.03.2026, ПРАЙМ

Трамп рассмотрит варианты снижения цен на нефть, пишут СМИ

09.03.2026

МОСКВА, 9 мар - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп планирует проанализировать не позднее понедельника варианты для понижения цен на нефть, выросших на фоне ситуации вокруг Ирана, передает агентство Рейтер со ссылкой на два осведомленных источника. "Ожидается, что уже в понедельник президент США Дональд Трамп рассмотрит ряд вариантов по сдерживанию роста цен на нефть, которые из-за войны с Ираном подскочили до более чем 100 долларов за баррель", - сообщает агентство. Как отметили агентству источники, американские чиновники в Вашингтоне обсуждают со своими коллегами из стран G7 возможный совместный "выброс сырой нефти" из стратегических резервов в качестве одной из нескольких мер, которые в настоящее время обсуждаются. "В качестве других мер рассматривается ограничение экспорта из США, вмешательство на рынках нефтяных фьючерсов, отмена некоторых федеральных налогов и снятие требований американского закона Джонса, согласно которому внутреннее топливо должно перевозиться только судами под американским флагом", - добавили агентству источники. США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран наносит ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока. Вследствие этого резко сократилось судоходство через Ормузский пролив, ключевой маршрут поставок на мировой рынок нефти и сжиженного природного газа из стран Персидского залива. На него приходится около 20% мировых поставок нефти и нефтепродуктов, а также СПГ.

