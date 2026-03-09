Цена барреля нефти марки Brent превысила 110 долларов

https://1prime.ru/20260309/tsena-868137655.html
МОСКВА, 9 мар - ПРАЙМ. Стоимость одного барреля марки Brent впервые с июля 2022 года превысила 110 долларов, следует из данных торгов.
Согласно данным торгов, цена майских фьючерсов на нефть марки Brent на открытии торгов в понедельник превышала 110 долларов.
По состоянию на 1.58 мск, показатель находится на уровне 108,62 доллара (+17,19% относительно предыдущего закрытия).
