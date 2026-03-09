https://1prime.ru/20260309/ursula-868149821.html

"Что-то демоническое". Заявление фон дер Ляйен об Иране переполошило Запад

"Что-то демоническое". Заявление фон дер Ляйен об Иране переполошило Запад - 09.03.2026, ПРАЙМ

"Что-то демоническое". Заявление фон дер Ляйен об Иране переполошило Запад

Пользователи социальной сети X раскритиковали заявление главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен о том, что жители Европы готовы мириться с последствиями... | 09.03.2026, ПРАЙМ

2026-03-09T17:31+0300

2026-03-09T17:31+0300

2026-03-09T17:31+0300

иран

израиль

сша

урсула фон дер ляйен

али хаменеи

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/02/10/854970660_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_20713778416fd7df70a7a552ea462ef8.jpg

МОСКВА, 9 мар — ПРАЙМ. Пользователи социальной сети X раскритиковали заявление главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен о том, что жители Европы готовы мириться с последствиями действий США и Израиля против Ирана. "О, Урсула... Вы абсолютно сумасшедшая. В ней есть что-то демоническое", — подчеркнула @DinaLogos."Народ Ирана гибнет под ядовитым черным маслянистым дождем, который обрушивают на мирных жителей военные преступники вроде вас", — возмутился @TanausuX."Вы и ваши союзники принесли смерть иранскому народу. Вы — лицемерная военная преступница", — отметила @Jingjing_Li."Иранские школьницы, убитые "Томагавками" вашего "союзника" в Минабе, заслуживают того, чтобы вы заткнулись", — высказался @novocrypto."Иранцы заслуживают того, чтобы вы прекратили их убивать. Вы не осудили удар США и Израиля по школе!!" — подытожил @Hamam_Masr2.США и Израиль 28 февраля начали широкомасштабную операцию против Ирана. В Тель-Авиве заявили, что целью операции является предотвращение возможности получения Тегераном ядерного оружия. Соединенные Штаты пригрозили уничтожить иранский флот и оборонную сферу, а также призвали иранских граждан изменить режим в стране. В первый день военных действий был убит верховный лидер Исламской Республики, аятолла Али Хаменеи. В Иране начался 40-дневный траур. В ответ Иран наносит удары по территории Израиля и по американским военным базам на Ближнем Востоке.

https://1prime.ru/20260309/lyayen-868145084.html

https://1prime.ru/20260309/tramp-868144241.html

https://1prime.ru/20260309/iran-868149198.html

иран

израиль

сша

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

иран, израиль, сша, урсула фон дер ляйен, али хаменеи