"Что-то демоническое". Заявление фон дер Ляйен об Иране переполошило Запад - 09.03.2026
"Что-то демоническое". Заявление фон дер Ляйен об Иране переполошило Запад
"Что-то демоническое". Заявление фон дер Ляйен об Иране переполошило Запад - 09.03.2026, ПРАЙМ
"Что-то демоническое". Заявление фон дер Ляйен об Иране переполошило Запад
Пользователи социальной сети X раскритиковали заявление главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен о том, что жители Европы готовы мириться с последствиями... | 09.03.2026, ПРАЙМ
2026-03-09T17:31+0300
2026-03-09T17:31+0300
МОСКВА, 9 мар — ПРАЙМ. Пользователи социальной сети X раскритиковали заявление главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен о том, что жители Европы готовы мириться с последствиями действий США и Израиля против Ирана. "О, Урсула... Вы абсолютно сумасшедшая. В ней есть что-то демоническое", — подчеркнула @DinaLogos."Народ Ирана гибнет под ядовитым черным маслянистым дождем, который обрушивают на мирных жителей военные преступники вроде вас", — возмутился @TanausuX."Вы и ваши союзники принесли смерть иранскому народу. Вы — лицемерная военная преступница", — отметила @Jingjing_Li."Иранские школьницы, убитые "Томагавками" вашего "союзника" в Минабе, заслуживают того, чтобы вы заткнулись", — высказался @novocrypto."Иранцы заслуживают того, чтобы вы прекратили их убивать. Вы не осудили удар США и Израиля по школе!!" — подытожил @Hamam_Masr2.США и Израиль 28 февраля начали широкомасштабную операцию против Ирана. В Тель-Авиве заявили, что целью операции является предотвращение возможности получения Тегераном ядерного оружия. Соединенные Штаты пригрозили уничтожить иранский флот и оборонную сферу, а также призвали иранских граждан изменить режим в стране. В первый день военных действий был убит верховный лидер Исламской Республики, аятолла Али Хаменеи. В Иране начался 40-дневный траур. В ответ Иран наносит удары по территории Израиля и по американским военным базам на Ближнем Востоке.
1920
1920
true
17:31 09.03.2026
 

"Что-то демоническое". Заявление фон дер Ляйен об Иране переполошило Запад

© CC BY 4.0 / European Union 2024Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен
Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен - ПРАЙМ, 1920, 09.03.2026
Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен. Архивное фото
© CC BY 4.0 / European Union 2024
МОСКВА, 9 мар — ПРАЙМ. Пользователи социальной сети X раскритиковали заявление главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен о том, что жители Европы готовы мириться с последствиями действий США и Израиля против Ирана.
"О, Урсула... Вы абсолютно сумасшедшая. В ней есть что-то демоническое", — подчеркнула @DinaLogos.
"Народ Ирана гибнет под ядовитым черным маслянистым дождем, который обрушивают на мирных жителей военные преступники вроде вас", — возмутился @TanausuX.
"Вы и ваши союзники принесли смерть иранскому народу. Вы — лицемерная военная преступница", — отметила @Jingjing_Li.
"Иранские школьницы, убитые "Томагавками" вашего "союзника" в Минабе, заслуживают того, чтобы вы заткнулись", — высказался @novocrypto.
"Иранцы заслуживают того, чтобы вы прекратили их убивать. Вы не осудили удар США и Израиля по школе!!" — подытожил @Hamam_Masr2.
США и Израиль 28 февраля начали широкомасштабную операцию против Ирана. В Тель-Авиве заявили, что целью операции является предотвращение возможности получения Тегераном ядерного оружия. Соединенные Штаты пригрозили уничтожить иранский флот и оборонную сферу, а также призвали иранских граждан изменить режим в стране.
В первый день военных действий был убит верховный лидер Исламской Республики, аятолла Али Хаменеи. В Иране начался 40-дневный траур. В ответ Иран наносит удары по территории Израиля и по американским военным базам на Ближнем Востоке.
ИРАН ИЗРАИЛЬ США Урсула фон дер Ляйен Али Хаменеи
 
 
