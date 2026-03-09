https://1prime.ru/20260309/velikobritaniya-868156531.html

В Британии опровергли сообщения о том, что в стране заканчивается газ

В Британии опровергли сообщения о том, что в стране заканчивается газ - 09.03.2026, ПРАЙМ

В Британии опровергли сообщения о том, что в стране заканчивается газ

Министр финансов Великобритании Рэйчел Ривз в понедельник опровергла сообщения СМИ о том, что в стране якобы заканчиваются запасы газа, отметив, что они... | 09.03.2026, ПРАЙМ

ЛОНДОН, 9 мар - ПРАЙМ. Министр финансов Великобритании Рэйчел Ривз в понедельник опровергла сообщения СМИ о том, что в стране якобы заканчиваются запасы газа, отметив, что они находятся на обычном уровне. В воскресенье британские СМИ сообщили, что текущих запасов газа в Великобритании хватит только на два дня на фоне эскалации вокруг Ирана. Как убедилось РИА Новости, изучив данные национального оператора газовой сети National Gas, запасы находятся на уровне около 7 000 гигаватт-часов, что означает, что текущих запасов хватит только на два дня в случае прекращения поставок. Уровень запасов находится на этом уровне с начала года. В 2025 году запасы были чуть выше и достигали уровня 9 000 гигаватт-часов. "National Gas сегодня подтвердила, что наши запасы газа находятся на уровне, сопоставимом с прошлым и позапрошлым годом, и что цифры, которые приводят СМИ, совершенно не соответствуют действительности, поскольку газ поступает из нескольких источников: из соединительных трубопроводов, из сжиженного природного газа и из хранилищ", - заявила Ривз в британском парламенте. Ранее цены на газ в Великобритании подскочили до максимума за три года на фоне эскалации вокруг Ирана. Во вторник цена на газ выросла сразу на 32%, до 151 пенса за тепловую единицу, что стало максимумом с февраля 2023 года. США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока. Начало военной операции Вашингтон и Тель-Авив объяснили превентивным ударом и якобы наличием угроз со стороны Тегерана из-за его ядерной программы. Однако теперь они уже не скрывают, что хотели бы видеть смену власти в Иране. В первый же день атаки был убит верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи. В стране объявлен 40-дневный траур. Президент России Владимир Путин заявил, что убийство Хаменеи было совершено с циничным нарушением всех норм человеческой морали и международного права. МИД РФ осудил нападение США и Израиля, призвал к срочной деэскалации и прекращению боевых действий.

