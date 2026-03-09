https://1prime.ru/20260309/vuchich-868153970.html

У Сербии есть резервы нефтепродуктов на 90 дней, заявил Вучич

БЕЛГРАД, 9 мар – ПРАЙМ. Резервов нефтепродуктов Сербии может хватить на 90 дней в случае необходимости, сообщил сербский президент Александр Вучич в понедельник. Кабмин Сербии ранее в понедельник ввел запрет на экспорт нефти и нефтепродуктов всеми видами транспорта до 19 марта с возможностью продления для защиты от скачка цен. "Я ночью позвонил в 23.20 (01.20 мск) премьеру (Джуро Мацуту – ред.), чтобы приняли решение о запрете экспорта нефтепродуктов, потому что видел, что австрийцы едут в Словению и только что не передрались на заправках, в Черногории тоже очереди. А у нас – нет. Люди, и те кто меня не любит, знают, что говорю правду, что у нас есть резервы до 90 дней", - заявил Вучич в эфире телеканала ТВ Кула. В министерстве энергетики в понедельник уточнили, что суть запрета - защита отечественного рынка от нехватки и скачка цен с связи с глобальными перебоями на мировом рынке. Правительство Сербии в минувшую пятницу обеспечило минимальное повышение цен на бензин и дизельное топливо относительно биржевых колебаний. Сербский министр горного дела и энергетики Дубравка Джедович-Ханданович ранее заверила, что кабмин планирует создать до конца года резерв нефтепродуктов на 70 дней потребления и не допустить скачков цен на ГСМ в связи с ситуацией на топливных рынках.

