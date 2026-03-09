Юань на Мосбирже завершил понедельник снижением до 11,27 руб

https://1prime.ru/20260309/yuan-868152717.html
МОСКВА, 9 мар - ПРАЙМ. Рубль по итогам торгов понедельника вырос к юаню на 13 копеек, китайская валюта завершила торги на отметке 11,27 рубля, следует из данных Московской биржи. Курс юаня расчетами "завтра" на 19.00 мск (к закрытию) снизился на 13 копеек, до 11,27 рубля.
