Юань на Мосбирже завершил понедельник снижением до 11,27 руб - 09.03.2026
Китайский юань
Юань на Мосбирже завершил понедельник снижением до 11,27 руб
Юань на Мосбирже завершил понедельник снижением до 11,27 руб - 09.03.2026, ПРАЙМ
Юань на Мосбирже завершил понедельник снижением до 11,27 руб
Рубль по итогам торгов понедельника вырос к юаню на 13 копеек, китайская валюта завершила торги на отметке 11,27 рубля, следует из данных Московской биржи. | 09.03.2026, ПРАЙМ
2026-03-09T19:53+0300
2026-03-09T19:53+0300
китайский юань
рынок
россия
юань
МОСКВА, 9 мар - ПРАЙМ. Рубль по итогам торгов понедельника вырос к юаню на 13 копеек, китайская валюта завершила торги на отметке 11,27 рубля, следует из данных Московской биржи. Курс юаня расчетами "завтра" на 19.00 мск (к закрытию) снизился на 13 копеек, до 11,27 рубля.
рынок, россия, юань
Китайский юань, Рынок, РОССИЯ, юань
19:53 09.03.2026
 
Юань на Мосбирже завершил понедельник снижением до 11,27 руб

Курс юаня расчетами "завтра" к закрытию снизился на 13 копеек, до 11,27 рубля

МОСКВА, 9 мар - ПРАЙМ. Рубль по итогам торгов понедельника вырос к юаню на 13 копеек, китайская валюта завершила торги на отметке 11,27 рубля, следует из данных Московской биржи.
Курс юаня расчетами "завтра" на 19.00 мск (к закрытию) снизился на 13 копеек, до 11,27 рубля.
Китайский юань Рынок РОССИЯ юань
 
 
