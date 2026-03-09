https://1prime.ru/20260309/yuan-868152717.html

Юань на Мосбирже завершил понедельник снижением до 11,27 руб

МОСКВА, 9 мар - ПРАЙМ. Рубль по итогам торгов понедельника вырос к юаню на 13 копеек, китайская валюта завершила торги на отметке 11,27 рубля, следует из данных Московской биржи. Курс юаня расчетами "завтра" на 19.00 мск (к закрытию) снизился на 13 копеек, до 11,27 рубля.

