Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Полная победа". В Финляндии высказались об оружии для Зеленского - 09.03.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Военнослужащие ВС РФ на огневой позиции - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Спецоперация на Украине
https://1prime.ru/20260309/zelenskiy-868155909.html
"Полная победа". В Финляндии высказались об оружии для Зеленского
"Полная победа". В Финляндии высказались об оружии для Зеленского - 09.03.2026, ПРАЙМ
"Полная победа". В Финляндии высказались об оружии для Зеленского
Сокращение поставок ракет для ПВО Украине из-за войны на Ближнем Востоке приведет к безоговорочной победе российской армии, заявил член финской партии "Альянс... | 09.03.2026, ПРАЙМ
2026-03-09T21:30+0300
2026-03-09T21:30+0300
спецоперация на украине
украина
ближний восток
иран
владимир зеленский
всу
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/0e/863495785_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_9bea87efee3e201e092c2817035633f8.jpg
МОСКВА, 9 мар — ПРАЙМ. Сокращение поставок ракет для ПВО Украине из-за войны на Ближнем Востоке приведет к безоговорочной победе российской армии, заявил член финской партии "Альянс свободы" Армандо Мема в соцсети X."Владимир Зеленский начинает подсчет. Украина получила 600 ракет для комплексов ПВО за четыре года. За несколько дней войны с Ираном Израиль применил 800 снарядов. &lt;…&gt; Это поворотный момент: отсутствие зенитных ракет у Киева означает полную победу России", — написал он.Политик отметил, что у Зеленского есть только один выход при сложившейся ситуации — визит в Москву для прямых переговоров.На прошлой неделе Зеленский предлагал странам Ближнего Востока, где сейчас обострилась обстановка из-за операции США и Израиля против Ирана, некие украинские перехватчики дронов, с помощью которых ВСУ не в состоянии даже надежно защитить объекты в Киеве. При этом взамен он выпрашивал ракеты Patriot и требовал содействия в достижении перемирия на Украине.Позже газета Handelsblatt со ссылкой на источники в военных кругах сообщила, что нападение США и Израиля на Иран привело к дефициту ракет для ЗРК Patriot. По информации издания, конфликт на Ближнем Востоке потребовал от США и стран Персидского залива использования огромного числа зенитных ракет.
https://1prime.ru/20260307/vengriya-868115205.html
https://1prime.ru/20260308/ukraina-868133065.html
украина
ближний восток
иран
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/0e/863495785_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_287b17a47d3e2f79e89de7838edc4952.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
украина, ближний восток, иран, владимир зеленский, всу
Спецоперация на Украине, УКРАИНА, БЛИЖНИЙ ВОСТОК, ИРАН, Владимир Зеленский, ВСУ
21:30 09.03.2026
 
"Полная победа". В Финляндии высказались об оружии для Зеленского

Политик Мема назвал сокращение ракет для ПВО на Украине полной победой РФ

© AP Photo / Julia Demaree NikhinsonВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 09.03.2026
Владимир Зеленский. Архивное фото
© AP Photo / Julia Demaree Nikhinson
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 9 мар — ПРАЙМ. Сокращение поставок ракет для ПВО Украине из-за войны на Ближнем Востоке приведет к безоговорочной победе российской армии, заявил член финской партии "Альянс свободы" Армандо Мема в соцсети X.
"Владимир Зеленский начинает подсчет. Украина получила 600 ракет для комплексов ПВО за четыре года. За несколько дней войны с Ираном Израиль применил 800 снарядов. <…> Это поворотный момент: отсутствие зенитных ракет у Киева означает полную победу России", — написал он.
Венгрия - ПРАЙМ, 1920, 07.03.2026
"Даже нищие". Произошедшее с украинцами в Венгрии вызвало панику в Германии
7 марта, 22:16
Политик отметил, что у Зеленского есть только один выход при сложившейся ситуации — визит в Москву для прямых переговоров.
На прошлой неделе Зеленский предлагал странам Ближнего Востока, где сейчас обострилась обстановка из-за операции США и Израиля против Ирана, некие украинские перехватчики дронов, с помощью которых ВСУ не в состоянии даже надежно защитить объекты в Киеве. При этом взамен он выпрашивал ракеты Patriot и требовал содействия в достижении перемирия на Украине.
Позже газета Handelsblatt со ссылкой на источники в военных кругах сообщила, что нападение США и Израиля на Иран привело к дефициту ракет для ЗРК Patriot. По информации издания, конфликт на Ближнем Востоке потребовал от США и стран Персидского залива использования огромного числа зенитных ракет.
Флаг Украины - ПРАЙМ, 1920, 08.03.2026
"В мусорном ведре". На Западе указали Украине на ее место
Вчера, 21:36
 
Спецоперация на УкраинеУКРАИНАБЛИЖНИЙ ВОСТОКИРАНВладимир ЗеленскийВСУ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала