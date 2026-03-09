Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
СМИ: Зеленский готовит "план Б" из-за Ирана - 09.03.2026
Спецоперация на Украине
СМИ: Зеленский готовит "план Б" из-за Ирана
СМИ: Зеленский готовит "план Б" из-за Ирана - 09.03.2026, ПРАЙМ
СМИ: Зеленский готовит "план Б" из-за Ирана
Владимир Зеленский может попытаться использовать эскалацию на Ближнем Востоке как инструмент для сближения с главой Белого дома Дональдом Трампом, передает... | 09.03.2026, ПРАЙМ
МОСКВА, 9 мар — ПРАЙМ. Владимир Зеленский может попытаться использовать эскалацию на Ближнем Востоке как инструмент для сближения с главой Белого дома Дональдом Трампом, передает "Страна.ua"."Первый вариант — последовать совету Трампа и как можно скорее заключить сделку по завершению войны, выведя украинские войска из Донбасса. Но Зеленский такой сценарий отвергает. Второй вариант — попытаться использовать войну в Иране, чтоб "перетянуть" Трампа и на свою сторону &lt;…&gt;. Именно его сейчас и пробует реализовать Киев и его группа поддержки на Западе", — говорится в публикации.В рамках этой стратегии, глава киевского режима пытается позиционировать Украину как ценного военного партнера для США. Однако, как констатирует издание, эти усилия пока не приносят видимых результатов.На прошлой неделе Зеленский предлагал ближневосточным странам украинские перехватчики дронов, несмотря на их ограниченную эффективность в защите даже киевских объектов. В обмен на это Украина запрашивала ракеты Patriot и настаивала на помощи в достижении перемирия.С 28 февраля Соединенные Штаты и Израиль начали атаковать объекты на территории Исламской Республики Иран, включая столицу Тегеран. Поступают сообщения о разрушениях и жертвах среди гражданского населения. В ответ Исламская Республика наносит удары по израильской территории, а также по военным объектам США, расположенным на Ближнем Востоке.
СМИ: Зеленский готовит "план Б" из-за Ирана

На Украине заявили о подготовке Зеленским "плана Б" из-за войны на Ближнем Востоке

МОСКВА, 9 мар — ПРАЙМ. Владимир Зеленский может попытаться использовать эскалацию на Ближнем Востоке как инструмент для сближения с главой Белого дома Дональдом Трампом, передает "Страна.ua".
"Первый вариант — последовать совету Трампа и как можно скорее заключить сделку по завершению войны, выведя украинские войска из Донбасса. Но Зеленский такой сценарий отвергает. Второй вариант — попытаться использовать войну в Иране, чтоб "перетянуть" Трампа и на свою сторону <…>. Именно его сейчас и пробует реализовать Киев и его группа поддержки на Западе", — говорится в публикации.
В рамках этой стратегии, глава киевского режима пытается позиционировать Украину как ценного военного партнера для США. Однако, как констатирует издание, эти усилия пока не приносят видимых результатов.

На прошлой неделе Зеленский предлагал ближневосточным странам украинские перехватчики дронов, несмотря на их ограниченную эффективность в защите даже киевских объектов. В обмен на это Украина запрашивала ракеты Patriot и настаивала на помощи в достижении перемирия.
С 28 февраля Соединенные Штаты и Израиль начали атаковать объекты на территории Исламской Республики Иран, включая столицу Тегеран. Поступают сообщения о разрушениях и жертвах среди гражданского населения. В ответ Исламская Республика наносит удары по израильской территории, а также по военным объектам США, расположенным на Ближнем Востоке.
