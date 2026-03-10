Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Почти всех российских туристов вывезли из Бахрейна, сообщила АТОР - 10.03.2026
Почти всех российских туристов вывезли из Бахрейна, сообщила АТОР
МОСКВА, 10 мар - ПРАЙМ. Туроператоры вывезли почти всех российских туристов из Бахрейна, которые не могли покинуть страну из-за проблем с авиасообщением на фоне конфликта на Ближнем Востоке, сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР). "В Бахрейне, где на момент обострения конфликта находилось около 500 российских туристов, сейчас остались единицы. Туроператоры сообщают, что программа вывоза практически завершена", - сказали в АТОР. Так, в компании Anex подтвердили, что все их клиенты уже вернулись домой. В то же время туроператор PAC Group полностью вывез туристов из Катара и Бахрейна. "В TEZ TOUR, "Интуристе" и Space Travel сообщили, что их туристов в этих странах не было", - добавили в ассоциации. В туроператоре "Русский Экспресс" также рассказали, что проживание пакетным туристам продлевается, а компания продолжает работу по организации их вылета. По данным ассоциации, Бахрейн чаще используется как транзитный пункт, поэтому количество российских туристов там было сравнительно небольшим. Отмечается, что несколько туристов, которые еще ожидают вылета, размещены в отелях за счет властей Бахрейна. США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока. В результате конфликта под ударом оказались и соседние арабские страны, которые были вынуждены полностью или частично закрыть свое воздушное пространство из-за атак ракет и беспилотников.
Почти всех российских туристов вывезли из Бахрейна, сообщила АТОР

МОСКВА, 10 мар - ПРАЙМ. Туроператоры вывезли почти всех российских туристов из Бахрейна, которые не могли покинуть страну из-за проблем с авиасообщением на фоне конфликта на Ближнем Востоке, сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР).
Бахрейне, где на момент обострения конфликта находилось около 500 российских туристов, сейчас остались единицы. Туроператоры сообщают, что программа вывоза практически завершена", - сказали в АТОР.
Так, в компании Anex подтвердили, что все их клиенты уже вернулись домой. В то же время туроператор PAC Group полностью вывез туристов из Катара и Бахрейна.
TEZ TOUR, "Интуристе" и Space Travel сообщили, что их туристов в этих странах не было", - добавили в ассоциации.
В туроператоре "Русский Экспресс" также рассказали, что проживание пакетным туристам продлевается, а компания продолжает работу по организации их вылета.
По данным ассоциации, Бахрейн чаще используется как транзитный пункт, поэтому количество российских туристов там было сравнительно небольшим.
Отмечается, что несколько туристов, которые еще ожидают вылета, размещены в отелях за счет властей Бахрейна.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока. В результате конфликта под ударом оказались и соседние арабские страны, которые были вынуждены полностью или частично закрыть свое воздушное пространство из-за атак ракет и беспилотников.
В АТОР рассказали, сколько россиян вывезут из Ближнего Востока 10 марта
Происшествия Туризм Бизнес РОССИЯ БАХРЕЙН БЛИЖНИЙ ВОСТОК США АТОР Anex Tez Tour
 
 
