Цены на бензин в США обновили максимум за два года

Цены на бензин в США обновили максимум за два года

2026-03-10T18:59+0300

энергетика

мировая экономика

сша

иран

ормузский пролив

дональд трамп

джо байден

ВАШИНГТОН, 10 мар – ПРАЙМ. Цены на бензин в США во вторник продолжили уверенный рост на фоне эскалации конфликта в Иране и сбоя поставок через Ормузский пролив, следует из данных Американской автомобильной ассоциации (AAA). Средняя стоимость бензина в США на 11-й день военной операции против Ирана, согласно свежим данным ААА, подскочила до 3,59 доллара за галлон (около 3,8 литра), обновив максимум почти за 2 года - с весны 2024 года. Столь резкий скачок означает, что с начала активной фазы операции против Ирана 28 февраля топливо подорожало более чем на 60 центов, или сразу на 20%. Это фактически перечеркнуло весь период снижения цен 2025 года, который президент США Дональд Трамп неоднократно приводил в качестве одного из главных достижений своей администрации. В Калифорнии ситуация еще критичнее: там цены вплотную приблизились к 5,3 доллара за галлон. На текущий момент это самый высокий показатель в США. Вопрос цены на бензин в США используется в качестве политического аргумента в партийных спорах. Антирекорд стоимости принадлежит администрации бывшего президента Джо Байдена: в июне 2022 года средняя цена галлона превысила 5 долларов. Трамп неоднократно обращал на это внимание в ходе своей избирательной кампании. На фоне эскалации конфликта на Ближнем Востоке практически остановилось судоходство через Ормузский пролив - ключевой маршрут поставок на мировой рынок нефти и сжиженного природного газа из стран Персидского залива, а страховщики начали повышать премии и пересматривать страховое покрытие на фоне роста угроз безопасности.

