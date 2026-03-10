https://1prime.ru/20260310/fitso-868175033.html

Фицо обсудил с главой ЕК восстановление транзита российской нефти

Фицо обсудил с главой ЕК восстановление транзита российской нефти

экономика

нефть

газ

словакия

украина

рф

роберт фицо

урсула фон дер ляйен

БРАТИСЛАВА, 10 мар - ПРАЙМ. Премьер Словакии Роберт Фицо во вторник сообщил, что обсудил с главой Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен необходимость восстановления прокачки российской нефти через Украину. "У меня была возможность поговорить с председателем Еврокомиссии на темы, которые для Словакии жизненно важны: прежде всего мы говорили о необходимости восстановить транзит российской нефти через территорию Украины в Словакию", - сказал Фицо в ходе видеообращения, которое опубликовали на его странице в социальной сети Facebook*. Украина остановила транзит российской нефти по трубопроводу "Дружба" через украинскую территорию в Словакию и Венгрию 27 января, ссылаясь на его повреждения. Власти Словакии считают, что нефтепровод функционирует, а остановка поставок нефти - политическое решение украинской стороны, цель которой - шантаж.Глава правительства заявил, что на полях саммита по атомной энергетики в Париже показал главе ЕК спутниковые снимки, которые подтверждают, что трубопровод "Дружба" на территории Украины не повредили, и речь идет о намеренном одностороннем решении Владимира Зеленского остановить поток нефти."Мы сошлись на том, что трубопровод "Дружба" должен быть восстановлен, если он поврежден - мы говорим, что это не так, - то он должен быть отремонтирован", - подчеркнул Фицо.По словам премьера, Словакия готова предоставить необходимые мощности для ремонтных работ, в Европейская комиссия в случае необходимости - и профинансировать их.Украина остановила транзит российской нефти по трубопроводу "Дружба" через украинскую территорию в Словакию и Венгрию 27 января, ссылаясь на его повреждения. Власти Словакии считают, что нефтепровод функционирует, а остановка поставок нефти - политическое решение украинской стороны, цель которой - шантаж.*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

словакия

украина

рф

2026

