Фицо надеется договориться Хорватией о поставках нефти из России

Фицо надеется договориться Хорватией о поставках нефти из России

2026-03-10T17:36+0300

энергетика

нефть

мировая экономика

словакия

хорватия

рф

роберт фицо

БРАТИСЛАВА, 10 мар - ПРАЙМ. Премьер-министр Словакии Роберт Фицо верит, что проблема с Хорватией, касающаяся поставок нефти, будет решена, поскольку Братислава имеет право получать нефть из РФ и морем. "У Словакии есть право на основании исключения получать российскую нефть не только через трубопровод "Дружба", но и морем. Здесь мы немного сталкиваемся с проблемой с нашими хорватскими друзьями, но верю, что эта проблема будет решена", - сказал Фицо в ходе видеообращения, которое опубликовано на его официальной странице в социальной сети Facebook*. В конце февраля представитель Еврокомиссии Анна-Каиса Итконен сообщила, что Хорватия будет поставлять в Венгрию по морю только нероссийскую сырую нефть. Киев остановил поставки российской нефти по "Дружбе" транзитом через территорию Украины в Словакию и Венгрию 27 января. Министерство экономики Словакии ожидало их возобновления в ближайшее время, но этого так и не произошло. Власти Словакии считают, что нефтепровод "Дружба" функционирует, а остановка поставок нефти - политическое решение украинской стороны, цель которого - шантаж для приближения Украины к членству в Европейском союзе.*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

словакия

хорватия

рф

2026

