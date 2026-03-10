Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Фицо надеется договориться Хорватией о поставках нефти из России - 10.03.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Добыча нефти - ПРАЙМ, 1920Энергетика
https://1prime.ru/20260310/fitso-868176000.html
Фицо надеется договориться Хорватией о поставках нефти из России
Фицо надеется договориться Хорватией о поставках нефти из России - 10.03.2026, ПРАЙМ
Фицо надеется договориться Хорватией о поставках нефти из России
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо верит, что проблема с Хорватией, касающаяся поставок нефти, будет решена, поскольку Братислава имеет право получать нефть... | 10.03.2026, ПРАЙМ
2026-03-10T17:36+0300
2026-03-10T17:36+0300
энергетика
нефть
мировая экономика
словакия
хорватия
рф
роберт фицо
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/01/08/854084328_0:0:3183:1790_1920x0_80_0_0_0ad116b7f4fa868bc2fac31affb62b46.jpg
БРАТИСЛАВА, 10 мар - ПРАЙМ. Премьер-министр Словакии Роберт Фицо верит, что проблема с Хорватией, касающаяся поставок нефти, будет решена, поскольку Братислава имеет право получать нефть из РФ и морем. "У Словакии есть право на основании исключения получать российскую нефть не только через трубопровод "Дружба", но и морем. Здесь мы немного сталкиваемся с проблемой с нашими хорватскими друзьями, но верю, что эта проблема будет решена", - сказал Фицо в ходе видеообращения, которое опубликовано на его официальной странице в социальной сети Facebook*. В конце февраля представитель Еврокомиссии Анна-Каиса Итконен сообщила, что Хорватия будет поставлять в Венгрию по морю только нероссийскую сырую нефть. Киев остановил поставки российской нефти по "Дружбе" транзитом через территорию Украины в Словакию и Венгрию 27 января. Министерство экономики Словакии ожидало их возобновления в ближайшее время, но этого так и не произошло. Власти Словакии считают, что нефтепровод "Дружба" функционирует, а остановка поставок нефти - политическое решение украинской стороны, цель которого - шантаж для приближения Украины к членству в Европейском союзе.*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
https://1prime.ru/20260310/fitso-868175033.html
словакия
хорватия
рф
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/01/08/854084328_7:0:2738:2048_1920x0_80_0_0_2f0b0b48c17782217f95a7a3a0828056.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
нефть, мировая экономика, словакия, хорватия, рф, роберт фицо
Энергетика, Нефть, Мировая экономика, СЛОВАКИЯ, ХОРВАТИЯ, РФ, Роберт Фицо
17:36 10.03.2026
 
Фицо надеется договориться Хорватией о поставках нефти из России

Фицо надеется, что проблема с Хорватией о поставках нефти будет решена

© POOL | Перейти в медиабанкПремьер-министр Словакии Роберт Фицо
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо. Архивное фото
© POOL
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
БРАТИСЛАВА, 10 мар - ПРАЙМ. Премьер-министр Словакии Роберт Фицо верит, что проблема с Хорватией, касающаяся поставок нефти, будет решена, поскольку Братислава имеет право получать нефть из РФ и морем.
Словакии есть право на основании исключения получать российскую нефть не только через трубопровод "Дружба", но и морем. Здесь мы немного сталкиваемся с проблемой с нашими хорватскими друзьями, но верю, что эта проблема будет решена", - сказал Фицо в ходе видеообращения, которое опубликовано на его официальной странице в социальной сети Facebook*.
В конце февраля представитель Еврокомиссии Анна-Каиса Итконен сообщила, что Хорватия будет поставлять в Венгрию по морю только нероссийскую сырую нефть.
Киев остановил поставки российской нефти по "Дружбе" транзитом через территорию Украины в Словакию и Венгрию 27 января. Министерство экономики Словакии ожидало их возобновления в ближайшее время, но этого так и не произошло. Власти Словакии считают, что нефтепровод "Дружба" функционирует, а остановка поставок нефти - политическое решение украинской стороны, цель которого - шантаж для приближения Украины к членству в Европейском союзе.
*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
Роберт Фицо - ПРАЙМ, 1920, 10.03.2026
Фицо обсудил с главой ЕК восстановление транзита российской нефти
17:12
 
ЭнергетикаНефтьМировая экономикаСЛОВАКИЯХОРВАТИЯРФРоберт Фицо
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала