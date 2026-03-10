https://1prime.ru/20260310/iran-868162566.html

Американо-израильское нападение на Иран вернуло Россию на международную нефтяную арену, сообщает Unherd. | 10.03.2026, ПРАЙМ

МОСКВА, 10 мар — ПРАЙМ. Американо-израильское нападение на Иран вернуло Россию на международную нефтяную арену, сообщает Unherd."Высокие цены на нефть уже вынудили США отменить нефтяные санкции против России. В большинстве дней это было бы главной новостью, но не сегодня. Владимир Путин возобновил поставки нефти в Индию, но на этот раз не со скидкой, а с надбавкой. Русские снова в деле", — говорится в публикации. Издание подчеркивает, что теперь российская нефть стала одной из самых востребованных на мировом рынке, особенно учитывая нехватку, возникшую из-за событий на Ближнем Востоке. Параллельно с этим появились и новые возможности для разрешения конфликта на Украине. "Разве Россия не должна была обанкротиться?" — спрашивает автор. При этом он отмечает, что ситуация на Западе быстро ухудшается, включая проблемы с логистикой и военными закупками. Ранее Reuters передало со ссылкой на свои источники, что правительство США рассматривает вариант ослабления санкций против России в нефтяной отрасли. Мировые цены на нефть в понедельник поднимались выше 119 долларов впервые с 17 июня 2022 года на фоне конфликта на Ближнем Востоке. Однако затем они немного скорректировались.Позже газета The Wall Street Journal сообщила, что цена на нефть упала ниже 90 долларов за баррель на фоне заявления американского лидера о скором завершении операции в Иране.В России не раз подчеркивали, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве акцентировали внимание, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против России. В самих западных государствах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.

