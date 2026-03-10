Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Потеряем все". В США сделали мрачное признание о конфликте с Ираном - 10.03.2026, ПРАЙМ
"Потеряем все". В США сделали мрачное признание о конфликте с Ираном
"Потеряем все". В США сделали мрачное признание о конфликте с Ираном - 10.03.2026, ПРАЙМ
"Потеряем все". В США сделали мрачное признание о конфликте с Ираном
Соединенным Штатам не удалось выполнить ключевые задачи военной операции против Ирана, заявил бывший сотрудник ЦРУ Скотт Риттер в эфире YouTube-канала Judging... | 10.03.2026, ПРАЙМ
2026-03-10T17:17+0300
2026-03-10T17:17+0300
МОСКВА, 10 мар — ПРАЙМ. Соединенным Штатам не удалось выполнить ключевые задачи военной операции против Ирана, заявил бывший сотрудник ЦРУ Скотт Риттер в эфире YouTube-канала Judging Freedom."Это унизительное стратегическое поражение. Мы не достигли нашей заявленной цели по смене режима. Он стал только более устойчивым", — отметил он.По словам Риттера, ликвидация верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи также не изменила ситуацию в стране."Гибель одного человека ничего не решает. И поскольку мы не можем изменить этот режим, мы проиграли войну. И теперь мы потеряем все. У иранцев не закончились ракеты, они готовятся к следующей фазе запланированной ими операции", — заключил эксперт.США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории ИРИ, в том числе по Тегерану. Сообщается о разрушениях и гибели мирных жителей. Исламская республика отвечает атаками по израильской территории, а также по американским военным базам на Ближнем Востоке.
17:17 10.03.2026
 
"Потеряем все". В США сделали мрачное признание о конфликте с Ираном

Риттер: операция США против Ирана не привела к заявленным результатам

© РИА Новости | Перейти в медиабанкДым на месте удара в Тегеране
Дым на месте удара в Тегеране - ПРАЙМ, 1920, 10.03.2026
Дым на месте удара в Тегеране. Архивное фото
© РИА Новости
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 10 мар — ПРАЙМ. Соединенным Штатам не удалось выполнить ключевые задачи военной операции против Ирана, заявил бывший сотрудник ЦРУ Скотт Риттер в эфире YouTube-канала Judging Freedom.
"Это унизительное стратегическое поражение. Мы не достигли нашей заявленной цели по смене режима. Он стал только более устойчивым", — отметил он.
По словам Риттера, ликвидация верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи также не изменила ситуацию в стране.
"Гибель одного человека ничего не решает. И поскольку мы не можем изменить этот режим, мы проиграли войну. И теперь мы потеряем все. У иранцев не закончились ракеты, они готовятся к следующей фазе запланированной ими операции", — заключил эксперт.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории ИРИ, в том числе по Тегерану. Сообщается о разрушениях и гибели мирных жителей. Исламская республика отвечает атаками по израильской территории, а также по американским военным базам на Ближнем Востоке.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
 
ИРАНСШАИЗРАИЛЬАли ХаменеиСкотт РиттерЦРУ
 
 
