"Будет уничтожен": в США забили тревогу из-за операции против Ирана
"Будет уничтожен": в США забили тревогу из-за операции против Ирана
2026-03-10T23:21+0300
мировая экономика
общество
израиль
иран
сша
дуглас макгрегор
такер карлсон
али хаменеи
МОСКВА, 10 мар — ПРАЙМ. Израиль может в ближайшее время использовать ядерное оружие против Ирана, такое мнение высказал бывший советник главы Пентагона Дуглас Макгрегор в беседе с американским журналистом Такером Карлсоном в эфире его YouTube-канала. "Британцы и французы никогда бы не применили ядерное оружие без предварительных консультаций с нами. Можно ли сказать то же о господине Нетаньяху, который возглавляет страну, не признающую наличие у нее ядерного арсенала? Сказал бы, что нет. Несмотря на то что мы являемся партнерами, эти отношения весьма сложные. И мы не должны вводить себя в заблуждение", — отметил эксперт. Кроме того, Макгрегор подчеркнул, что, несмотря на ограниченное количество кадров из Израиля, он "подвергается уничтожению". Ранее израильский "12-й канал", ссылаясь на высокопоставленного чиновника США в области безопасности, сообщил, что между США и Израилем уже возникло напряжение из-за атак на нефтяную инфраструктуру Ирана. США и Израиль 28 февраля начали крупномасштабную операцию против Ирана. В Тель-Авиве объявили, что ее целью является предотвращение получения Тегераном ядерного оружия. Вашингтон пригрозил уничтожить иранский флот и оборонные предприятия, а также призвал граждан Ирана свергнуть правительство. В первый же день атаки был убит верховный лидер исламской республики аятолла Али Хаменеи. В стране был объявлен 40-дневный траур. В ответ Иран наносит удары по территории Израиля, а также по американским военным базам на Ближнем Востоке.
