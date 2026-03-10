https://1prime.ru/20260310/iran-868187161.html

"Будет уничтожен": в США забили тревогу из-за операции против Ирана

"Будет уничтожен": в США забили тревогу из-за операции против Ирана - 10.03.2026, ПРАЙМ

"Будет уничтожен": в США забили тревогу из-за операции против Ирана

Израиль может в ближайшее время использовать ядерное оружие против Ирана, такое мнение высказал бывший советник главы Пентагона Дуглас Макгрегор в беседе с... | 10.03.2026, ПРАЙМ

2026-03-10T23:21+0300

2026-03-10T23:21+0300

2026-03-10T23:21+0300

мировая экономика

общество

израиль

иран

сша

дуглас макгрегор

такер карлсон

али хаменеи

https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/03/02/867933061_0:88:2551:1522_1920x0_80_0_0_01da3a36fde195eaf943703b9dbb5149.jpg

МОСКВА, 10 мар — ПРАЙМ. Израиль может в ближайшее время использовать ядерное оружие против Ирана, такое мнение высказал бывший советник главы Пентагона Дуглас Макгрегор в беседе с американским журналистом Такером Карлсоном в эфире его YouTube-канала. "Британцы и французы никогда бы не применили ядерное оружие без предварительных консультаций с нами. Можно ли сказать то же о господине Нетаньяху, который возглавляет страну, не признающую наличие у нее ядерного арсенала? Сказал бы, что нет. Несмотря на то что мы являемся партнерами, эти отношения весьма сложные. И мы не должны вводить себя в заблуждение", — отметил эксперт. Кроме того, Макгрегор подчеркнул, что, несмотря на ограниченное количество кадров из Израиля, он "подвергается уничтожению". Ранее израильский "12-й канал", ссылаясь на высокопоставленного чиновника США в области безопасности, сообщил, что между США и Израилем уже возникло напряжение из-за атак на нефтяную инфраструктуру Ирана. США и Израиль 28 февраля начали крупномасштабную операцию против Ирана. В Тель-Авиве объявили, что ее целью является предотвращение получения Тегераном ядерного оружия. Вашингтон пригрозил уничтожить иранский флот и оборонные предприятия, а также призвал граждан Ирана свергнуть правительство. В первый же день атаки был убит верховный лидер исламской республики аятолла Али Хаменеи. В стране был объявлен 40-дневный траур. В ответ Иран наносит удары по территории Израиля, а также по американским военным базам на Ближнем Востоке.

израиль

иран

сша

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

мировая экономика, общество , израиль, иран, сша, дуглас макгрегор, такер карлсон, али хаменеи