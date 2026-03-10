Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Будет уничтожен": в США забили тревогу из-за операции против Ирана - 10.03.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260310/iran-868187161.html
"Будет уничтожен": в США забили тревогу из-за операции против Ирана
"Будет уничтожен": в США забили тревогу из-за операции против Ирана - 10.03.2026, ПРАЙМ
"Будет уничтожен": в США забили тревогу из-за операции против Ирана
Израиль может в ближайшее время использовать ядерное оружие против Ирана, такое мнение высказал бывший советник главы Пентагона Дуглас Макгрегор в беседе с... | 10.03.2026, ПРАЙМ
2026-03-10T23:21+0300
2026-03-10T23:21+0300
мировая экономика
общество
израиль
иран
сша
дуглас макгрегор
такер карлсон
али хаменеи
https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/03/02/867933061_0:88:2551:1522_1920x0_80_0_0_01da3a36fde195eaf943703b9dbb5149.jpg
МОСКВА, 10 мар — ПРАЙМ. Израиль может в ближайшее время использовать ядерное оружие против Ирана, такое мнение высказал бывший советник главы Пентагона Дуглас Макгрегор в беседе с американским журналистом Такером Карлсоном в эфире его YouTube-канала. "Британцы и французы никогда бы не применили ядерное оружие без предварительных консультаций с нами. Можно ли сказать то же о господине Нетаньяху, который возглавляет страну, не признающую наличие у нее ядерного арсенала? Сказал бы, что нет. Несмотря на то что мы являемся партнерами, эти отношения весьма сложные. И мы не должны вводить себя в заблуждение", — отметил эксперт. Кроме того, Макгрегор подчеркнул, что, несмотря на ограниченное количество кадров из Израиля, он "подвергается уничтожению". Ранее израильский "12-й канал", ссылаясь на высокопоставленного чиновника США в области безопасности, сообщил, что между США и Израилем уже возникло напряжение из-за атак на нефтяную инфраструктуру Ирана. США и Израиль 28 февраля начали крупномасштабную операцию против Ирана. В Тель-Авиве объявили, что ее целью является предотвращение получения Тегераном ядерного оружия. Вашингтон пригрозил уничтожить иранский флот и оборонные предприятия, а также призвал граждан Ирана свергнуть правительство. В первый же день атаки был убит верховный лидер исламской республики аятолла Али Хаменеи. В стране был объявлен 40-дневный траур. В ответ Иран наносит удары по территории Израиля, а также по американским военным базам на Ближнем Востоке.
израиль
иран
сша
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/03/02/867933061_47:0:2314:1700_1920x0_80_0_0_f6f82d7945c82e4e9fb92825e0450b43.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
мировая экономика, общество , израиль, иран, сша, дуглас макгрегор, такер карлсон, али хаменеи
Мировая экономика, Общество , ИЗРАИЛЬ, ИРАН, США, Дуглас Макгрегор, Такер Карлсон, Али Хаменеи
23:21 10.03.2026
 
"Будет уничтожен": в США забили тревогу из-за операции против Ирана

Макгрегор: Израиль может прибегнуть к использованию ядерного оружия против Ирана

© AP PhotoДым после взрыва в Тегеране
Дым после взрыва в Тегеране - ПРАЙМ, 1920, 10.03.2026
Дым после взрыва в Тегеране. Архивное фото
© AP Photo
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 10 мар — ПРАЙМ. Израиль может в ближайшее время использовать ядерное оружие против Ирана, такое мнение высказал бывший советник главы Пентагона Дуглас Макгрегор в беседе с американским журналистом Такером Карлсоном в эфире его YouTube-канала.
"Британцы и французы никогда бы не применили ядерное оружие без предварительных консультаций с нами. Можно ли сказать то же о господине Нетаньяху, который возглавляет страну, не признающую наличие у нее ядерного арсенала? Сказал бы, что нет. Несмотря на то что мы являемся партнерами, эти отношения весьма сложные. И мы не должны вводить себя в заблуждение", — отметил эксперт.
Кроме того, Макгрегор подчеркнул, что, несмотря на ограниченное количество кадров из Израиля, он "подвергается уничтожению".
Ранее израильский "12-й канал", ссылаясь на высокопоставленного чиновника США в области безопасности, сообщил, что между США и Израилем уже возникло напряжение из-за атак на нефтяную инфраструктуру Ирана.
США и Израиль 28 февраля начали крупномасштабную операцию против Ирана. В Тель-Авиве объявили, что ее целью является предотвращение получения Тегераном ядерного оружия. Вашингтон пригрозил уничтожить иранский флот и оборонные предприятия, а также призвал граждан Ирана свергнуть правительство.
В первый же день атаки был убит верховный лидер исламской республики аятолла Али Хаменеи. В стране был объявлен 40-дневный траур. В ответ Иран наносит удары по территории Израиля, а также по американским военным базам на Ближнем Востоке.
 
Мировая экономикаОбществоИЗРАИЛЬИРАНСШАДуглас МакгрегорТакер КарлсонАли Хаменеи
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала