"Это неизбежно": на Западе сделали мрачный прогноз для США из-за Ирана - 10.03.2026
"Это неизбежно": на Западе сделали мрачный прогноз для США из-за Ирана
"Это неизбежно": на Западе сделали мрачный прогноз для США из-за Ирана - 10.03.2026, ПРАЙМ
"Это неизбежно": на Западе сделали мрачный прогноз для США из-за Ирана
США и Израиль потерпят неудачу в ходе операции против Ирана, такое мнение выразил профессор Тегеранского университета Мохаммад Маранди в интервью профессору... | 10.03.2026, ПРАЙМ
МОСКВА, 10 мар — ПРАЙМ. США и Израиль потерпят неудачу в ходе операции против Ирана, такое мнение выразил профессор Тегеранского университета Мохаммад Маранди в интервью профессору Университета Юго-Восточной Норвегии Глену Диесену на YouTube-канале. "Мы уже видим явные признаки того, что США движутся к поражению. Иран не собирается соглашаться на прекращение огня. Эта война будет продолжаться до тех пор, пока не будут удовлетворены требования Ирана. Иран больше не намерен мириться с ситуацией в регионе, при которой США смогут вновь угрожать ему. Вот и все. Иран больше не позволит режимам в Персидском заливе быть базами для Штатов", — сказал он. По его словам, Иран потребует и добьется полной компенсации за "бойню и разрушения". И чем дольше конфликт продолжается, тем больше Иран получит, подчеркнул Маранди. " "Иранские ракеты и беспилотники наносят удары по американским объектам в Персидском заливе, израильский режим подвергается бомбардировкам днем и ночью, а сопротивление в Ливане и Ираке активно вредит вражескому режиму. Это все указывает на то, что ситуация для Соединенных Штатов и их союзников в регионе будет только ухудшаться", — заключил профессор. США и Израиль 28 февраля начали крупную операцию против Ирана. В Тель-Авиве заявили, что ее цель — предотвратить получение Тегераном ядерного арсенала. Вашингтон пригрозил уничтожить иранский флот и оборонную промышленность, а также призвал граждан Ирана свергнуть правительство. В первый день атаки был убит верховный лидер исламской республики аятолла Али Хаменеи. В стране объявили 40-дневный траур. В ответ Иран наносит удары по территории Израиля, а также по американским военным объектам на Ближнем Востоке.
23:33 10.03.2026
 
"Это неизбежно": на Западе сделали мрачный прогноз для США из-за Ирана

МОСКВА, 10 мар — ПРАЙМ. США и Израиль потерпят неудачу в ходе операции против Ирана, такое мнение выразил профессор Тегеранского университета Мохаммад Маранди в интервью профессору Университета Юго-Восточной Норвегии Глену Диесену на YouTube-канале.
"Мы уже видим явные признаки того, что США движутся к поражению. Иран не собирается соглашаться на прекращение огня. Эта война будет продолжаться до тех пор, пока не будут удовлетворены требования Ирана. Иран больше не намерен мириться с ситуацией в регионе, при которой США смогут вновь угрожать ему. Вот и все. Иран больше не позволит режимам в Персидском заливе быть базами для Штатов", — сказал он.
По его словам, Иран потребует и добьется полной компенсации за "бойню и разрушения". И чем дольше конфликт продолжается, тем больше Иран получит, подчеркнул Маранди. "
"Иранские ракеты и беспилотники наносят удары по американским объектам в Персидском заливе, израильский режим подвергается бомбардировкам днем и ночью, а сопротивление в Ливане и Ираке активно вредит вражескому режиму. Это все указывает на то, что ситуация для Соединенных Штатов и их союзников в регионе будет только ухудшаться", — заключил профессор.
США и Израиль 28 февраля начали крупную операцию против Ирана. В Тель-Авиве заявили, что ее цель — предотвратить получение Тегераном ядерного арсенала. Вашингтон пригрозил уничтожить иранский флот и оборонную промышленность, а также призвал граждан Ирана свергнуть правительство.
В первый день атаки был убит верховный лидер исламской республики аятолла Али Хаменеи. В стране объявили 40-дневный траур. В ответ Иран наносит удары по территории Израиля, а также по американским военным объектам на Ближнем Востоке.
 
