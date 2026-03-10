Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Япония не принимала решения об открытии резервных запасов нефти - 10.03.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Добыча нефти - ПРАЙМ, 1920Энергетика
https://1prime.ru/20260310/japonija-868162163.html
Япония не принимала решения об открытии резервных запасов нефти
Япония не принимала решения об открытии резервных запасов нефти - 10.03.2026, ПРАЙМ
Япония не принимала решения об открытии резервных запасов нефти
Япония не принимала решения об открытии резервных запасов нефти, об этом на брифинге сообщил генеральный секретарь правительства страны Минору Кихара. | 10.03.2026, ПРАЙМ
2026-03-10T04:40+0300
2026-03-10T04:40+0300
энергетика
нефть
япония
сша
иран
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/868162163.jpg?1773106834
ТОКИО, 10 мар - ПРАЙМ. Япония не принимала решения об открытии резервных запасов нефти, об этом на брифинге сообщил генеральный секретарь правительства страны Минору Кихара. "Мне не докладывали, что в ближайшее время ситуация окажет влияние на обеспечение нашей страны нефтью. Также не соответствует действительности, что принято решение об открытии запасов резервной нефти. Но комментировать каждый раз состояние рассмотрения вопроса я не буду", - сказал Кихара. Он отметил, что открытие резервов осуществляется при нехватке нефти или после стихийных бедствий. До сих пор выпуск нефти из резервов осуществлялся пять раз. "В любом случае мы внимательно следим за ситуацией и, не исключая ни одного из вариантов выбора, сделаем всё для обеспечения стабильных поставок энергии в нашей стране", - добавил Кихара. Государственные хранилища резервной нефти находятся на Хоккайдо, в Аките, Фукуи, Кагосиме и других префектурах. В них хранятся запасы, которых хватит на 146 дней. Нефтяные и торговые компании располагают коммерческими запасами еще на 101 день. В понедельник министерство экономики Японии дало указание 10 государственным нефтехранилищам быть готовыми открыть государственный запас нефти, но подчеркнуло, что мера носит предупредительный характер. В ночь с понедельника на вторник министр финансов Японии Сацуки Катаяма по итогам министерского совещания G7 заявила, что на совещании международное энергетическое агентство выступило с призывом скорейшего скоординированного высвобождения запасов нефти и подчеркнула, что "единогласие по поводу принятия необходимых мер, таких как высвобождение резервов (нефти) - это очень большой результат". США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран наносит ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока. Вследствие этого резко сократилось судоходство через Ормузский пролив, ключевой маршрут поставок на мировой рынок нефти и сжиженного природного газа из стран Персидского залива. На него приходится около 20% мировых поставок нефти и нефтепродуктов, а также СПГ.
япония
сша
иран
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
нефть, япония, сша, иран
Энергетика, Нефть, ЯПОНИЯ, США, ИРАН
04:40 10.03.2026
 
Япония не принимала решения об открытии резервных запасов нефти

Генсек Кихара: Япония не принимала решения об открытии резервных запасов нефти

Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
ТОКИО, 10 мар - ПРАЙМ. Япония не принимала решения об открытии резервных запасов нефти, об этом на брифинге сообщил генеральный секретарь правительства страны Минору Кихара.
"Мне не докладывали, что в ближайшее время ситуация окажет влияние на обеспечение нашей страны нефтью. Также не соответствует действительности, что принято решение об открытии запасов резервной нефти. Но комментировать каждый раз состояние рассмотрения вопроса я не буду", - сказал Кихара.
Он отметил, что открытие резервов осуществляется при нехватке нефти или после стихийных бедствий. До сих пор выпуск нефти из резервов осуществлялся пять раз.
"В любом случае мы внимательно следим за ситуацией и, не исключая ни одного из вариантов выбора, сделаем всё для обеспечения стабильных поставок энергии в нашей стране", - добавил Кихара.
Государственные хранилища резервной нефти находятся на Хоккайдо, в Аките, Фукуи, Кагосиме и других префектурах. В них хранятся запасы, которых хватит на 146 дней. Нефтяные и торговые компании располагают коммерческими запасами еще на 101 день.
В понедельник министерство экономики Японии дало указание 10 государственным нефтехранилищам быть готовыми открыть государственный запас нефти, но подчеркнуло, что мера носит предупредительный характер.
В ночь с понедельника на вторник министр финансов Японии Сацуки Катаяма по итогам министерского совещания G7 заявила, что на совещании международное энергетическое агентство выступило с призывом скорейшего скоординированного высвобождения запасов нефти и подчеркнула, что "единогласие по поводу принятия необходимых мер, таких как высвобождение резервов (нефти) - это очень большой результат".
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран наносит ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
Вследствие этого резко сократилось судоходство через Ормузский пролив, ключевой маршрут поставок на мировой рынок нефти и сжиженного природного газа из стран Персидского залива. На него приходится около 20% мировых поставок нефти и нефтепродуктов, а также СПГ.
 
ЭнергетикаНефтьЯПОНИЯСШАИРАН
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала