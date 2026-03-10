Краснодар и Тюмень лидируют по масштабам строительства квартир в России

https://1prime.ru/20260310/krasnodar-868159271.html

МОСКВА, 10 мар – ПРАЙМ. Краснодар и Тюмень лидируют в рейтинге российских городов, где строится больше всего квартир, а Саратов и Нижний Тагил замыкают сотню, свидетельствует рейтинг городов страны по масштабам квартирного строительства, составленный РИА Новости. СИТУАЦИЯ НА СТРОИТЕЛЬНОМ РЫНКЕ Прошедший 2025 год для российского строительного рынка можно назвать удачным, результат по его итогам немного выше, чем годом ранее: введено более 108,1 миллиона квадратных метров жилья, что на 0,4% больше, чем в 2024 году. В 2025 году возведено 13,9 тысячи многоквартирных домов, в которых почти 1,34 миллиона квартир, что позволило нескольким миллионам жителей России улучшить свои жилищные условия. Эксперты отмечают, что ситуация со строительством квартир крайней неоднородная. В некоторых городах строят много, а в других возводят лишь небольшое число новых объектов жилой недвижимости. Для выявления различий в масштабах нового строительства в городах России эксперты РИА Новости провели исследование состояния жилищного строительства в стране. По результатам исследования был подготовлен рейтинг российских городов по масштабам строительства квартир. В качестве показателя, по которому ранжировались города, выступает площадь строящегося жилья в многоквартирных домах на душу населения в 100 крупнейших городах России (административные центры субъектов РФ, а также другие крупнейшие города России). ЛИДЕРЫ РЕЙТИНГА Согласно статистике Единой информационной системы жилищного строительства ДОМ.РФ, в целом по России в многоквартирных домах по состоянию на январь 2026 года строится почти 116 миллионов квадратных жилья или 2,36 миллиона квартир. При этом на первую пятерку крупнейших городов приходится более трети всего общероссийского строительства, а на топ-15 мегаполисов - почти половина строительства квартир. В абсолютных величинах больше всего жилья строится в Москве. На начало 2026 года в столице возводится 16,6 миллиона квадратных метров жилья в многоквартирных домах. Второе место в этом году занимает Екатеринбург, который сместил на третье место Краснодар по сравнению с результатами рейтинга прошлого года. На начало 2026 года в Екатеринбурге возводится 5,56 миллиона квадратных метров жилья, а в Краснодаре – 5,54 миллиона квадратных метров жилья. Замыкают пятерку Санкт-Петербург (5,08 миллиона квадратных метров) и Ростов-на-Дону (3,45 миллиона квадратных метров). Кроме того, в Тюмени в стадии строительства 3,42 миллиона "жилых" квадратных метров. Еще в четырех городах – Новосибирске, Уфе, Владивостоке и Казани – абсолютный объем текущего строительства превышает два миллиона квадратных метров жилья. Эти же регионы входили в группу лидеров и в прошлом году и сохраняют высокие темпы строительства жилья. В относительных величинах (на душу населения) картина несколько иная. Лидером рейтинга по объему строительства на одного жителя является Краснодар, где на каждого человека на данный момент строится 4,39 квадратного метра жилья. Столица Кубани на протяжении нескольких лет является одним из самых быстро растущих городов России, что, вероятно, определяется климатом и относительной близостью теплого моря. Вторую строчку рейтинга, как и год назад, занимает Тюмень, где возводится 3,93 квадратного метра жилья на каждого жителя города. На третье место вырвался Майкоп, в котором за прошедший год более чем в два раза вырос объем начатого строительства и на начало 2026 года в городе возводится 3,57 квадратного метра на жителя. Еще в четырех городах – Екатеринбурге, Владивостоке, Красногорске и Ростове-на-Дону – строится 3-3,5 "жилых" квадратных метров на душу населения. Кроме того, еще в 13 российских городах объемы строящегося жилья на душу населения превышают два квадратных метра. Таким образом, в этих городах наблюдается настоящий строительный бум. При этом 36 российских городов показывают результаты не ниже 1,29 квадратного метра строящегося жилья на одного жителя, что является среднестатистическим результатом в целом по крупным российским городам и административным центрам. По удельным показателям Москва расположилась в рейтинге на 39-м месте с результатом 1,25 квадратного метра на душу населения. Санкт-Петербург демонстрирует чуть меньший масштаб строительства квартир – 0,9 квадратного метра на одного жителя, что соответствует 57-й позиции в рейтинге. АУТСАЙДЕРЫ РЕЙТИНГА На другом полюсе рейтинга расположились города, в которых строят очень мало. Последнюю строчку занимает Саратов, где в настоящий момент строят лишь 0,11 квадратного метра на душу населения. Кроме того, менее 0,2 квадратного метра на человека строится в таких городах, как Нижний Тагил (0,15 "квадрата"), Новокузнецк (0,16) и Комсомольск-на-Амуре (0,18). На фоне масштабов в городах-лидерах, можно говорить о том, что индустриального многоквартирного строительства в этих городах нет совсем, отмечают эксперты. Еще в семи городах объемы строительства от 0,2 до 0,4 квадратного метра на душу населения.

2026

