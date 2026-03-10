https://1prime.ru/20260310/ksir-868183335.html
КСИР опроверг данные о сопровождении США танкера через Ормузский пролив
КСИР опроверг данные о сопровождении США танкера через Ормузский пролив - 10.03.2026, ПРАЙМ
КСИР опроверг данные о сопровождении США танкера через Ормузский пролив
Тегеран опровергает информацию, что военно-морские силы США обеспечили проход танкера через Ормузский пролив, заявил представитель Корпуса стражей исламской... | 10.03.2026, ПРАЙМ
2026-03-10T21:16+0300
2026-03-10T21:16+0300
2026-03-10T21:16+0300
происшествия
нефть
сша
тегеран
ормузский пролив
ксир
https://cdnn.1prime.ru/img/83274/82/832748299_0:201:2929:1848_1920x0_80_0_0_5ffc72634d45c248094e73a2cfb5092f.jpg
ТЕГЕРАН, 10 мар - ПРАЙМ. Тегеран опровергает информацию, что военно-морские силы США обеспечили проход танкера через Ормузский пролив, заявил представитель Корпуса стражей исламской революции Ирана (КСИР) Али Мохаммад Наини. "Ни один из кораблей США во время войны даже не осмеливается приблизиться к Оманскому и Персидскому заливам, а также Ормузскому проливу", - приводит иранское агентство Tasnim его слова. Агентство отмечает, что тем самым представитель КСИР опроверг заявления американской стороны. Ранее во вторник глава американского минэнерго Крис Райт заявил, что военно-морские силы США обеспечили проход танкера через Ормузскийпролив на фоне продолжающейся военной операции США и Израиля против Ирана. Позже Райт по неизвестной причине удалил пост в соцсети X, в котором сообщил сопровождении ВМС США танкера.
https://1prime.ru/20260310/grossi-868180427.html
сша
тегеран
ормузский пролив
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/83274/82/832748299_98:0:2829:2048_1920x0_80_0_0_baed86ac6ee977acbc069ba0ffba7d79.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
нефть, сша, тегеран, ормузский пролив, ксир
Происшествия, Нефть, США, Тегеран, Ормузский пролив, КСИР
КСИР опроверг данные о сопровождении США танкера через Ормузский пролив
Tasnim: КСИР опроверг данные о сопровождении США танкера через Ормузский пролив