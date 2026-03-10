https://1prime.ru/20260310/kurs-868178608.html
ЦБ объявил официальный курс валют на вторник
ЦБ объявил официальный курс валют на вторник - 10.03.2026, ПРАЙМ
ЦБ объявил официальный курс валют на вторник
Официальный курс юаня к рублю, установленный ЦБ РФ на среду, вырос на 0,45 копейки, до 11,4413 рубля, доллара - снизился на 41,04 копейки, до 78,7396 рубля,... | 10.03.2026, ПРАЙМ
2026-03-10T18:01+0300
2026-03-10T18:01+0300
2026-03-10T18:01+0300
курс доллара к рублю
рф
сша
рынок
банк россия
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/01/06/854044640_0:88:2551:1523_1920x0_80_0_0_72c917ecaf2023ed61914818c4710ce8.jpg
МОСКВА, 10 мар - ПРАЙМ. Официальный курс юаня к рублю, установленный ЦБ РФ на среду, вырос на 0,45 копейки, до 11,4413 рубля, доллара - снизился на 41,04 копейки, до 78,7396 рубля, евро - вырос на 5,88 копейки, до 91,8979 рубля, следует из данных Банка России. После санкций США на Мосбиржу ЦБ РФ с 13 июня 2024 года устанавливал официальные курсы доллара и евро в рабочие дни на основании отчетности банков и информации внебиржевых торгов, при этом курс юаня по-прежнему определялся по рыночному курсу Московской биржи. С 27 декабря 2024 года регулятор устанавливает официальные курсы иностранных валют по отношению к рублю на основе объединенных данных биржевых и внебиржевых сегментов валютного рынка. США 12 июня 2024 года расширили санкции против России, включив туда Мосбиржу. На этом фоне биржевые торги долларом и евро были приостановлены и перенесены на внебиржевой рынок.
https://1prime.ru/20260310/bank-868169379.html
рф
сша
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/01/06/854044640_202:0:2350:1611_1920x0_80_0_0_0b2499b7fdbfcdb78acf48e36ae6acb7.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
рф, сша, рынок, банк россия
Курс доллара к рублю, РФ, США, Рынок, банк Россия
ЦБ объявил официальный курс валют на вторник
ЦБ: официальный курс юаня на среду 11,44 руб, доллара - 78,74 руб, евро - 91,9 руб
МОСКВА, 10 мар - ПРАЙМ. Официальный курс юаня к рублю, установленный ЦБ РФ на среду, вырос на 0,45 копейки, до 11,4413 рубля, доллара - снизился на 41,04 копейки, до 78,7396 рубля, евро - вырос на 5,88 копейки, до 91,8979 рубля, следует из данных Банка России.
После санкций США
на Мосбиржу ЦБ РФ
с 13 июня 2024 года устанавливал официальные курсы доллара и евро в рабочие дни на основании отчетности банков и информации внебиржевых торгов, при этом курс юаня по-прежнему определялся по рыночному курсу Московской биржи.
С 27 декабря 2024 года регулятор устанавливает официальные курсы иностранных валют по отношению к рублю на основе объединенных данных биржевых и внебиржевых сегментов валютного рынка.
США 12 июня 2024 года расширили санкции против России, включив туда Мосбиржу. На этом фоне биржевые торги долларом и евро были приостановлены и перенесены на внебиржевой рынок.
Кабмин абсорбирует ликвидность банков на 4 млрд рублей, прогнозирует ЦБ