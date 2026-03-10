Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
ЦБ объявил официальный курс валют на вторник - 10.03.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Курс доллара к рублю
https://1prime.ru/20260310/kurs-868178608.html
ЦБ объявил официальный курс валют на вторник
ЦБ объявил официальный курс валют на вторник - 10.03.2026, ПРАЙМ
ЦБ объявил официальный курс валют на вторник
Официальный курс юаня к рублю, установленный ЦБ РФ на среду, вырос на 0,45 копейки, до 11,4413 рубля, доллара - снизился на 41,04 копейки, до 78,7396 рубля,... | 10.03.2026, ПРАЙМ
2026-03-10T18:01+0300
2026-03-10T18:01+0300
курс доллара к рублю
рф
сша
рынок
банк россия
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/01/06/854044640_0:88:2551:1523_1920x0_80_0_0_72c917ecaf2023ed61914818c4710ce8.jpg
МОСКВА, 10 мар - ПРАЙМ. Официальный курс юаня к рублю, установленный ЦБ РФ на среду, вырос на 0,45 копейки, до 11,4413 рубля, доллара - снизился на 41,04 копейки, до 78,7396 рубля, евро - вырос на 5,88 копейки, до 91,8979 рубля, следует из данных Банка России. После санкций США на Мосбиржу ЦБ РФ с 13 июня 2024 года устанавливал официальные курсы доллара и евро в рабочие дни на основании отчетности банков и информации внебиржевых торгов, при этом курс юаня по-прежнему определялся по рыночному курсу Московской биржи. С 27 декабря 2024 года регулятор устанавливает официальные курсы иностранных валют по отношению к рублю на основе объединенных данных биржевых и внебиржевых сегментов валютного рынка. США 12 июня 2024 года расширили санкции против России, включив туда Мосбиржу. На этом фоне биржевые торги долларом и евро были приостановлены и перенесены на внебиржевой рынок.
https://1prime.ru/20260310/bank-868169379.html
рф
сша
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/01/06/854044640_202:0:2350:1611_1920x0_80_0_0_0b2499b7fdbfcdb78acf48e36ae6acb7.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
рф, сша, рынок, банк россия
Курс доллара к рублю, РФ, США, Рынок, банк Россия
18:01 10.03.2026
 
ЦБ объявил официальный курс валют на вторник

ЦБ: официальный курс юаня на среду 11,44 руб, доллара - 78,74 руб, евро - 91,9 руб

© РИА Новости . Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкОбменный пункт
Обменный пункт - ПРАЙМ, 1920, 10.03.2026
Обменный пункт . Архивное фото
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 10 мар - ПРАЙМ. Официальный курс юаня к рублю, установленный ЦБ РФ на среду, вырос на 0,45 копейки, до 11,4413 рубля, доллара - снизился на 41,04 копейки, до 78,7396 рубля, евро - вырос на 5,88 копейки, до 91,8979 рубля, следует из данных Банка России.
После санкций США на Мосбиржу ЦБ РФ с 13 июня 2024 года устанавливал официальные курсы доллара и евро в рабочие дни на основании отчетности банков и информации внебиржевых торгов, при этом курс юаня по-прежнему определялся по рыночному курсу Московской биржи.
С 27 декабря 2024 года регулятор устанавливает официальные курсы иностранных валют по отношению к рублю на основе объединенных данных биржевых и внебиржевых сегментов валютного рынка.
США 12 июня 2024 года расширили санкции против России, включив туда Мосбиржу. На этом фоне биржевые торги долларом и евро были приостановлены и перенесены на внебиржевой рынок.
Флаг на здании Центрального банка России - ПРАЙМ, 1920, 10.03.2026
Кабмин абсорбирует ликвидность банков на 4 млрд рублей, прогнозирует ЦБ
12:10
 
Курс доллара к рублюРФСШАРынокбанк Россия
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала