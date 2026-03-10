Курс рубля снизился к юаню по итогам торгов вторника

МОСКВА, 10 мар - ПРАЙМ. Рубль по итогам торгов вторника снизился к юаню на фоне коррекции цен на нефть, следует из данных Московской биржи и комментариев экспертов. Курс юаня расчетами "завтра" на 19.00 мск (к закрытию) подрос на 22 копейки, до 11,49 рубля. Майский фьючерс нефти марки Brent на 19.05 мск дешевел на 10,03%, до 89,03 доллара за баррель. Падение рубля Юань вырос на 1,94%. Курс китайской валюты во вторник двигался в диапазоне 11,37–11,52 рубля. Рубль после краткого периода укрепления снова начал терять позиции, комментирует Александр Шепелев из "БКС Мир инвестиций". "Сегодня юань поднялся выше 11,5, доллар касался отметки 80. Эффект от прекращения продаж валюты Минфином проявился быстро: объемы интервенций по бюджетному правилу сократились в разы, и у рубля исчезла важная поддержка. Теперь рынок ждет новых параметров цены отсечения нефти. Пока, без конкретики от Минфина, динамика определяется текущим балансом спроса и предложения валюты", - добавил эксперт. Давление на рубль могут усиливать ожидания снижения ключевой ставки ЦБ на следующей неделе: мы ждём -50 базисных пунктов и 15%, отметил он. "В целом курс вернулся к уровням пятницы (и в среднем даже несколько выше) после разового укрепления в понедельник. Тогда розничные инвесторы на "тонком" рынке могли загнать курс ниже, отыгрывая заметно выросшие в моменте цены на нефть", - рассказал Виктор Григорьев из банка "Санкт-Петербург". Сейчас же с началом официальных рабочих дней на рынок вернулись крупные игроки, а цены на нефть скорректировались вниз, что вернуло рубль к ослаблению, поясняет он. Прогнозы "С учетом высокой волатильности в нефтяных котировках курс CNYRUB в среду может двигаться в относительно широком диапазоне в 11,4-11,6 рубля за юань", - считает Григорьев. "Поддержать рубль могут мартовско-апрельские выплаты экспортерами НДД: под них компании традиционно увеличивают продажи валютной выручки. Краткосрочные ориентиры: юань - 11,25-11,65, доллар - 78-80 рублей", - поделился Шепелев.
МОСКВА, 10 мар - ПРАЙМ. Рубль по итогам торгов вторника снизился к юаню на фоне коррекции цен на нефть, следует из данных Московской биржи и комментариев экспертов.
Курс юаня расчетами "завтра" на 19.00 мск (к закрытию) подрос на 22 копейки, до 11,49 рубля.
Майский фьючерс нефти марки Brent на 19.05 мск дешевел на 10,03%, до 89,03 доллара за баррель.
Падение рубля
Юань вырос на 1,94%. Курс китайской валюты во вторник двигался в диапазоне 11,37–11,52 рубля.
Рубль после краткого периода укрепления снова начал терять позиции, комментирует Александр Шепелев из "БКС Мир инвестиций".
"Сегодня юань поднялся выше 11,5, доллар касался отметки 80. Эффект от прекращения продаж валюты Минфином проявился быстро: объемы интервенций по бюджетному правилу сократились в разы, и у рубля исчезла важная поддержка. Теперь рынок ждет новых параметров цены отсечения нефти. Пока, без конкретики от Минфина, динамика определяется текущим балансом спроса и предложения валюты", - добавил эксперт.
Давление на рубль могут усиливать ожидания снижения ключевой ставки ЦБ на следующей неделе: мы ждём -50 базисных пунктов и 15%, отметил он.
"В целом курс вернулся к уровням пятницы (и в среднем даже несколько выше) после разового укрепления в понедельник. Тогда розничные инвесторы на "тонком" рынке могли загнать курс ниже, отыгрывая заметно выросшие в моменте цены на нефть", - рассказал Виктор Григорьев из банка "Санкт-Петербург".
Сейчас же с началом официальных рабочих дней на рынок вернулись крупные игроки, а цены на нефть скорректировались вниз, что вернуло рубль к ослаблению, поясняет он.
Прогнозы
"С учетом высокой волатильности в нефтяных котировках курс CNYRUB в среду может двигаться в относительно широком диапазоне в 11,4-11,6 рубля за юань", - считает Григорьев.
"Поддержать рубль могут мартовско-апрельские выплаты экспортерами НДД: под них компании традиционно увеличивают продажи валютной выручки. Краткосрочные ориентиры: юань - 11,25-11,65, доллар - 78-80 рублей", - поделился Шепелев.
В разделе "Мнения" сайта Агентства экономической информации "ПРАЙМ" публикуются материалы, предоставленные аналитиками, трейдерами и экспертами российских и зарубежных компаний, банков, а также публикуются мнения собственных экспертов Агентства "ПРАЙМ". Мнения авторов по тому или иному вопросу, отраженные в публикуемых Агентством материалах, могут не совпадать с мнением редакции АЭИ "ПРАЙМ".
Авторы и АЭИ "ПРАЙМ" не берут на себя ответственность за действия, предпринятые на основе данной информации. С появлением новых данных по рынку позиция авторов может меняться.
Представленные мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала и носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по совершению каких-либо действий и/или сделок, в том числе по покупке либо продаже ценных бумаг. По всем вопросам размещения информации в разделе "Мнения" Вы можете обращаться в редакцию агентства: combroker@1prime.ru.