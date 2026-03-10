Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Курс рубля снизился к юаню по итогам торгов вторника - 10.03.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Китайский юань
https://1prime.ru/20260310/kurs-868181747.html
Курс рубля снизился к юаню по итогам торгов вторника
Курс рубля снизился к юаню по итогам торгов вторника - 10.03.2026, ПРАЙМ
Курс рубля снизился к юаню по итогам торгов вторника
Рубль по итогам торгов вторника снизился к юаню на фоне коррекции цен на нефть, следует из данных Московской биржи и комментариев экспертов. | 10.03.2026, ПРАЙМ
2026-03-10T20:13+0300
2026-03-10T20:13+0300
китайский юань
рынок
минфин
"бкс мир инвестиций"
мнения аналитиков
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/03/0a/855623673_0:192:2960:1857_1920x0_80_0_0_5e01fb25a16ac2e7579ecb658b81246d.jpg
МОСКВА, 10 мар - ПРАЙМ. Рубль по итогам торгов вторника снизился к юаню на фоне коррекции цен на нефть, следует из данных Московской биржи и комментариев экспертов. Курс юаня расчетами "завтра" на 19.00 мск (к закрытию) подрос на 22 копейки, до 11,49 рубля. Майский фьючерс нефти марки Brent на 19.05 мск дешевел на 10,03%, до 89,03 доллара за баррель. Падение рубля Юань вырос на 1,94%. Курс китайской валюты во вторник двигался в диапазоне 11,37–11,52 рубля. Рубль после краткого периода укрепления снова начал терять позиции, комментирует Александр Шепелев из "БКС Мир инвестиций". "Сегодня юань поднялся выше 11,5, доллар касался отметки 80. Эффект от прекращения продаж валюты Минфином проявился быстро: объемы интервенций по бюджетному правилу сократились в разы, и у рубля исчезла важная поддержка. Теперь рынок ждет новых параметров цены отсечения нефти. Пока, без конкретики от Минфина, динамика определяется текущим балансом спроса и предложения валюты", - добавил эксперт. Давление на рубль могут усиливать ожидания снижения ключевой ставки ЦБ на следующей неделе: мы ждём -50 базисных пунктов и 15%, отметил он. "В целом курс вернулся к уровням пятницы (и в среднем даже несколько выше) после разового укрепления в понедельник. Тогда розничные инвесторы на "тонком" рынке могли загнать курс ниже, отыгрывая заметно выросшие в моменте цены на нефть", - рассказал Виктор Григорьев из банка "Санкт-Петербург". Сейчас же с началом официальных рабочих дней на рынок вернулись крупные игроки, а цены на нефть скорректировались вниз, что вернуло рубль к ослаблению, поясняет он. Прогнозы "С учетом высокой волатильности в нефтяных котировках курс CNYRUB в среду может двигаться в относительно широком диапазоне в 11,4-11,6 рубля за юань", - считает Григорьев. "Поддержать рубль могут мартовско-апрельские выплаты экспортерами НДД: под них компании традиционно увеличивают продажи валютной выручки. Краткосрочные ориентиры: юань - 11,25-11,65, доллар - 78-80 рублей", - поделился Шепелев.
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
Александр Шепелев
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/0a/1d/852485572_3:0:314:311_100x100_80_0_0_7179a3ce809c6967bae9f31069f89ad2.jpg
Александр Шепелев
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/0a/1d/852485572_3:0:314:311_100x100_80_0_0_7179a3ce809c6967bae9f31069f89ad2.jpg
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/03/0a/855623673_115:0:2846:2048_1920x0_80_0_0_5c2c4757674a3297668cc8e220c7d96d.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
рынок, минфин, "бкс мир инвестиций", мнения аналитиков
Китайский юань, Рынок, Минфин, "БКС Мир инвестиций", Мнения аналитиков
20:13 10.03.2026
 

Курс рубля снизился к юаню по итогам торгов вторника

© РИА Новости . Илья Питалев | Перейти в медиабанкБанкноты китайских юаней
Банкноты китайских юаней - ПРАЙМ, 1920, 10.03.2026
Банкноты китайских юаней. Архивное фото
© РИА Новости . Илья Питалев
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
Александр Шепелев, эксперт по фондовому рынку БКС Мир инвестиций
Александр Шепелев
эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций"
Все материалы
МОСКВА, 10 мар - ПРАЙМ. Рубль по итогам торгов вторника снизился к юаню на фоне коррекции цен на нефть, следует из данных Московской биржи и комментариев экспертов.
Курс юаня расчетами "завтра" на 19.00 мск (к закрытию) подрос на 22 копейки, до 11,49 рубля.
Майский фьючерс нефти марки Brent на 19.05 мск дешевел на 10,03%, до 89,03 доллара за баррель.

Падение рубля

Юань вырос на 1,94%. Курс китайской валюты во вторник двигался в диапазоне 11,37–11,52 рубля.
Рубль после краткого периода укрепления снова начал терять позиции, комментирует Александр Шепелев из "БКС Мир инвестиций".
"Сегодня юань поднялся выше 11,5, доллар касался отметки 80. Эффект от прекращения продаж валюты Минфином проявился быстро: объемы интервенций по бюджетному правилу сократились в разы, и у рубля исчезла важная поддержка. Теперь рынок ждет новых параметров цены отсечения нефти. Пока, без конкретики от Минфина, динамика определяется текущим балансом спроса и предложения валюты", - добавил эксперт.
Давление на рубль могут усиливать ожидания снижения ключевой ставки ЦБ на следующей неделе: мы ждём -50 базисных пунктов и 15%, отметил он.
"В целом курс вернулся к уровням пятницы (и в среднем даже несколько выше) после разового укрепления в понедельник. Тогда розничные инвесторы на "тонком" рынке могли загнать курс ниже, отыгрывая заметно выросшие в моменте цены на нефть", - рассказал Виктор Григорьев из банка "Санкт-Петербург".
Сейчас же с началом официальных рабочих дней на рынок вернулись крупные игроки, а цены на нефть скорректировались вниз, что вернуло рубль к ослаблению, поясняет он.

Прогнозы

"С учетом высокой волатильности в нефтяных котировках курс CNYRUB в среду может двигаться в относительно широком диапазоне в 11,4-11,6 рубля за юань", - считает Григорьев.
"Поддержать рубль могут мартовско-апрельские выплаты экспортерами НДД: под них компании традиционно увеличивают продажи валютной выручки. Краткосрочные ориентиры: юань - 11,25-11,65, доллар - 78-80 рублей", - поделился Шепелев.

В разделе "Мнения" сайта Агентства экономической информации "ПРАЙМ" публикуются материалы, предоставленные аналитиками, трейдерами и экспертами российских и зарубежных компаний, банков, а также публикуются мнения собственных экспертов Агентства "ПРАЙМ". Мнения авторов по тому или иному вопросу, отраженные в публикуемых Агентством материалах, могут не совпадать с мнением редакции АЭИ "ПРАЙМ".

Авторы и АЭИ "ПРАЙМ" не берут на себя ответственность за действия, предпринятые на основе данной информации. С появлением новых данных по рынку позиция авторов может меняться.

Представленные мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала и носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по совершению каких-либо действий и/или сделок, в том числе по покупке либо продаже ценных бумаг. По всем вопросам размещения информации в разделе "Мнения" Вы можете обращаться в редакцию агентства: combroker@1prime.ru.

Подробнее
 
Китайский юаньРынокМинфин"БКС Мир инвестиций"Мнения аналитиков
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала