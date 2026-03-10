https://1prime.ru/20260310/levitt-868185071.html

Вопрос снятия санкций США с нефтяных секторов обсуждается, заявила Левитт

Вопрос снятия санкций США с нефтяных секторов обсуждается, заявила Левитт - 10.03.2026, ПРАЙМ

Вопрос снятия санкций США с нефтяных секторов обсуждается, заявила Левитт

Пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт заявила, что вопрос снятия американских санкций с нефтяных секторов ряда стран продолжает обсуждаться в администрации | 10.03.2026, ПРАЙМ

2026-03-10T22:19+0300

2026-03-10T22:19+0300

2026-03-10T22:19+0300

энергетика

нефть

сша

иран

израиль

дональд трамп

https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/01/14/866699190_0:273:3157:2048_1920x0_80_0_0_3a42921a046f92f1d482fdd964ee2ea5.jpg

ВАШИНГТОН, 10 мар - ПРАЙМ. Пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт заявила, что вопрос снятия американских санкций с нефтяных секторов ряда стран продолжает обсуждаться в администрации президента США Дональда Трампа. "Я знаю, что это вопрос, который министерство финансов и энергетическая команда президента продолжают обсуждать, и что они в конечном счете проконсультируются с президентом, прежде чем будут приняты решения. На сегодня у меня нет для вас никаких объявлений о новых санкциях или снятии санкций", - сказала Левитт журналистам. США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока. Практически остановилось судоходство через Ормузский пролив - ключевой маршрут поставок на мировой рынок нефти и сжиженного природного газа из стран Персидского залива. В связи с этим Саудовская Аравия сократила добычу на 2-2,5 миллиона баррелей в день, ОАЭ - на 500-800 тысяч баррелей, Кувейт - примерно на 500 тысяч баррелей, а Ирак - на 2,9 миллиона баррелей в сутки.

https://1prime.ru/20260310/ssha-868184084.html

сша

иран

израиль

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

нефть, сша, иран, израиль, дональд трамп