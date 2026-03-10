Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Вопрос снятия санкций США с нефтяных секторов обсуждается, заявила Левитт - 10.03.2026, ПРАЙМ
Вопрос снятия санкций США с нефтяных секторов обсуждается, заявила Левитт
Пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт заявила, что вопрос снятия американских санкций с нефтяных секторов ряда стран продолжает обсуждаться в администрации | 10.03.2026, ПРАЙМ
ВАШИНГТОН, 10 мар - ПРАЙМ. Пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт заявила, что вопрос снятия американских санкций с нефтяных секторов ряда стран продолжает обсуждаться в администрации президента США Дональда Трампа. "Я знаю, что это вопрос, который министерство финансов и энергетическая команда президента продолжают обсуждать, и что они в конечном счете проконсультируются с президентом, прежде чем будут приняты решения. На сегодня у меня нет для вас никаких объявлений о новых санкциях или снятии санкций", - сказала Левитт журналистам. США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока. Практически остановилось судоходство через Ормузский пролив - ключевой маршрут поставок на мировой рынок нефти и сжиженного природного газа из стран Персидского залива. В связи с этим Саудовская Аравия сократила добычу на 2-2,5 миллиона баррелей в день, ОАЭ - на 500-800 тысяч баррелей, Кувейт - примерно на 500 тысяч баррелей, а Ирак - на 2,9 миллиона баррелей в сутки.
нефть, сша, иран, израиль, дональд трамп
Энергетика, Нефть, США, ИРАН, ИЗРАИЛЬ, Дональд Трамп
22:19 10.03.2026
 
Вопрос снятия санкций США с нефтяных секторов обсуждается, заявила Левитт

Левитт: вопрос снятия санкций США с нефтяных секторов ряда стран обсуждается

© РИА Новости . Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкВид на Капитолий в Вашингтоне
Вид на Капитолий в Вашингтоне - ПРАЙМ, 1920, 10.03.2026
Вид на Капитолий в Вашингтоне. Архивное фото
© РИА Новости . Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
ВАШИНГТОН, 10 мар - ПРАЙМ. Пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт заявила, что вопрос снятия американских санкций с нефтяных секторов ряда стран продолжает обсуждаться в администрации президента США Дональда Трампа.
"Я знаю, что это вопрос, который министерство финансов и энергетическая команда президента продолжают обсуждать, и что они в конечном счете проконсультируются с президентом, прежде чем будут приняты решения. На сегодня у меня нет для вас никаких объявлений о новых санкциях или снятии санкций", - сказала Левитт журналистам.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
Практически остановилось судоходство через Ормузский пролив - ключевой маршрут поставок на мировой рынок нефти и сжиженного природного газа из стран Персидского залива. В связи с этим Саудовская Аравия сократила добычу на 2-2,5 миллиона баррелей в день, ОАЭ - на 500-800 тысяч баррелей, Кувейт - примерно на 500 тысяч баррелей, а Ирак - на 2,9 миллиона баррелей в сутки.
Минэнерго США ухудшило прогноз по добыче нефти ОПЕК+ в 2026 году
Минэнерго США ухудшило прогноз по добыче нефти ОПЕК+ в 2026 году
