МЭА созывает внеочередное собрание для обсуждения нефтяного рынка - 10.03.2026
Энергетика
МЭА созывает внеочередное собрание для обсуждения нефтяного рынка
МЭА созывает внеочередное собрание для обсуждения нефтяного рынка
2026-03-10T17:58+0300
2026-03-10T18:06+0300
энергетика
нефть
ближний восток
ормузский пролив
фатих бироль
мэа
газ
сша
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0b/13/864707415_0:129:2310:1428_1920x0_80_0_0_8288f5a62128a0fbb9a0b2b3d3428ab8.jpg
ближний восток
ормузский пролив
сша
нефть, ближний восток, ормузский пролив, фатих бироль, мэа, газ, сша
Энергетика, Нефть, БЛИЖНИЙ ВОСТОК, Ормузский пролив, Фатих Бироль, МЭА, Газ, США
17:58 10.03.2026 (обновлено: 18:06 10.03.2026)
 
© РИА Новости . Максим Богодвид
Добыча нефти
Добыча нефти
Добыча нефти. Архивное фото
© РИА Новости . Максим Богодвид
МОСКВА, 10 мар - ПРАЙМ. Международное энергетическое агентство (МЭА) во вторник созывает внеочередное собрание участников для обсуждения условий на нефтяном рынке и возможного решения о высвобождении запасов в условиях ситуации на Ближнем Востоке, заявил глава агентства Фатих Бироль.
"Учитывая ситуацию на нефтяных рынках, я созвал внеочередное совещание правительств стран-членов МЭА, которое состоится позднее сегодня, чтобы оценить текущую надежность поставок и рыночные условия для принятия последующего решения о том, предоставлять ли рынку чрезвычайные запасы стран-членов МЭА", - говорится в его заявлении, опубликованном МЭА.
Бироль отметил, что в последние дни ситуация на нефтяных рынках ухудшилась: дополнение к проблемам, связанным с транзитом через Ормузский пролив, был сокращен значительный объем добычи.
Он добавил, что во вторник МЭА провело встречу министров энергетики стран G7 в своей штаб-квартире в Париже. "На встрече я представил обновленную информацию о мнении МЭА о ситуации на мировых рынках нефти и газа, на которые существенно повлиял конфликт на Ближнем Востоке", - поделился Бироль.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
Практически остановилось судоходство через Ормузский пролив - ключевой маршрут поставок на мировой рынок нефти и сжиженного природного газа из стран Персидского залива. В связи с этим Саудовская Аравия сократила добычу на 2-2,5 миллиона баррелей в день, ОАЭ - на 500-800 тысяч баррелей, Кувейт - примерно на 500 тысяч баррелей, а Ирак - на 2,9 миллиона баррелей в сутки, сообщило ранее во вторник агентство Блумберг со ссылкой на источники.
В понедельник цены на нефть марки Brent поднимались выше 119 долларов за баррель впервые с июня 2022 года, продемонстрировав рост на 29-31%. Однако к вечеру того же для они перешли к снижению. По состоянию на 17.50 мск во вторник они держатся ниже 90 долларов за баррель в том числе на фоне заявлений стран G7 о планах возможного высвобождения нефти из резервов.
Энергетика Нефть БЛИЖНИЙ ВОСТОК Ормузский пролив Фатих Бироль МЭА Газ США
 
 
