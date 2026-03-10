Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Страны G7 попросили МЭА разработать сценарий использования запасов нефти - 10.03.2026
Страны G7 попросили МЭА разработать сценарий использования запасов нефти
ПАРИЖ, 10 мар - РИА Новости. Страны "Группы семи" (G7) направили в Международное энергетическое агентство (МЭА) просьбу о разработке сценария использования запасов нефти на фоне эскалации на Ближнем Востоке, заявил министр экономики и финансов Франции Ролан Лескюр.Ранее министр по делам малых и средних предприятий, торговли, ремесел, туризма и покупательной способности Серж Папен заявил, что французские власти могут использовать стратегические запасы в случае резкого роста цен на топливо на фоне эскалации на Ближнем Востоке. При этом глава МЭА Фатих Бироль сказал, что во вторник созывает внеочередное собрание участников для обсуждения условий на нефтяном рынке и возможного решения об использовании запасов."Мы попросили МЭА… поработать над цифрами, обновить данные о запасах (нефти - ред.)… и начать обмен информацией с государствами-членами, не входящими в G7... чтобы разработать сценарий и изучить детали, которые могли бы помочь нам принять решение об использовании запасов", - заявил Лескюр.Глава французского минфина добавил, что страны внимательно следят за ситуацией на рынке для того, чтобы иметь возможность отреагировать в любой момент.США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран наносит ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.Вследствие этого резко сократилось судоходство через Ормузский пролив, ключевой маршрут поставок на мировой рынок нефти и сжиженного природного газа из стран Персидского залива. На него приходится около 20% мировых поставок нефти и нефтепродуктов, а также СПГ.
18:24 10.03.2026
 
Страны G7 попросили МЭА разработать сценарий использования запасов нефти

© AP Photo / Bela SzandelszkyСотрудник газоприемной станции
Сотрудник газоприемной станции - ПРАЙМ, 1920, 10.03.2026
Сотрудник газоприемной станции. Архивное фото
© AP Photo / Bela Szandelszky
ПАРИЖ, 10 мар - РИА Новости. Страны "Группы семи" (G7) направили в Международное энергетическое агентство (МЭА) просьбу о разработке сценария использования запасов нефти на фоне эскалации на Ближнем Востоке, заявил министр экономики и финансов Франции Ролан Лескюр.
Ранее министр по делам малых и средних предприятий, торговли, ремесел, туризма и покупательной способности Серж Папен заявил, что французские власти могут использовать стратегические запасы в случае резкого роста цен на топливо на фоне эскалации на Ближнем Востоке. При этом глава МЭА Фатих Бироль сказал, что во вторник созывает внеочередное собрание участников для обсуждения условий на нефтяном рынке и возможного решения об использовании запасов.
"Мы попросили МЭА… поработать над цифрами, обновить данные о запасах (нефти - ред.)… и начать обмен информацией с государствами-членами, не входящими в G7... чтобы разработать сценарий и изучить детали, которые могли бы помочь нам принять решение об использовании запасов", - заявил Лескюр.
Глава французского минфина добавил, что страны внимательно следят за ситуацией на рынке для того, чтобы иметь возможность отреагировать в любой момент.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран наносит ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
Вследствие этого резко сократилось судоходство через Ормузский пролив, ключевой маршрут поставок на мировой рынок нефти и сжиженного природного газа из стран Персидского залива. На него приходится около 20% мировых поставок нефти и нефтепродуктов, а также СПГ.
Роберт Фицо - ПРАЙМ, 1920, 10.03.2026
Фицо обсудил с главой ЕК восстановление транзита российской нефти
