Страны G7 попросили МЭА разработать сценарий использования запасов нефти

2026-03-10T18:24+0300

2026-03-10T18:24+0300

2026-03-10T18:24+0300

энергетика

нефть

ближний восток

франция

мэа

фатих бироль

сша

иран

ПАРИЖ, 10 мар - РИА Новости. Страны "Группы семи" (G7) направили в Международное энергетическое агентство (МЭА) просьбу о разработке сценария использования запасов нефти на фоне эскалации на Ближнем Востоке, заявил министр экономики и финансов Франции Ролан Лескюр.Ранее министр по делам малых и средних предприятий, торговли, ремесел, туризма и покупательной способности Серж Папен заявил, что французские власти могут использовать стратегические запасы в случае резкого роста цен на топливо на фоне эскалации на Ближнем Востоке. При этом глава МЭА Фатих Бироль сказал, что во вторник созывает внеочередное собрание участников для обсуждения условий на нефтяном рынке и возможного решения об использовании запасов."Мы попросили МЭА… поработать над цифрами, обновить данные о запасах (нефти - ред.)… и начать обмен информацией с государствами-членами, не входящими в G7... чтобы разработать сценарий и изучить детали, которые могли бы помочь нам принять решение об использовании запасов", - заявил Лескюр.Глава французского минфина добавил, что страны внимательно следят за ситуацией на рынке для того, чтобы иметь возможность отреагировать в любой момент.США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран наносит ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.Вследствие этого резко сократилось судоходство через Ормузский пролив, ключевой маршрут поставок на мировой рынок нефти и сжиженного природного газа из стран Персидского залива. На него приходится около 20% мировых поставок нефти и нефтепродуктов, а также СПГ.

ближний восток

франция

сша

иран

2026

