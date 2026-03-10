Цены на нефть упали на 4,5 процента

https://1prime.ru/20260310/neft-868166288.html

МОСКВА, 10 мар - ПРАЙМ. Нефть дешевеет на порядка 4,5% во вторник утром, инвесторы оценивают возможность роста поставок сырья на фоне ряда геополитических факторов, свидетельствуют данные торгов и комментарии аналитика. По состоянию на 7.59 мск цена майских фьючерсов на нефть марки Brent снижалась на 4,54% относительно предыдущего закрытия - до 94,47 доллара за баррель, апрельский фьючерс на WTI - на 4,69% - до 90,33 доллара за баррель. Трейдеры продолжают оценивать геополитические новости. В понедельник президент США Дональд Трамп заявил в интервью CBS News, что война против Ирана почти завершена, добавив при этом, что США якобы на несколько недель опережают график операций против исламской республики. Заявления Трампа прозвучали на фоне резкого скачка нефтяных котировок: в понедельник цена Brent и WTI впервые с июня 2022 года превысила 119 долларов за баррель, продемонстрировав рост на 29-31%. К вечеру динамика замедлилась до 7%, однако котировки удержались выше отметки в 100 долларов, что в 1,5 раза превышает уровни конца февраля. Газета Financial Times сообщила со ссылкой на источники, что министры финансов G7 обсудят возможность совместного высвобождения нефти из резервов под координацией Международного энергетического агентства (МЭА) на экстренном заседании в понедельник. Как отметили источники телеканала CNBC, переговоры в рамках G7 прошли в позитивном ключе. По их словам, любые скоординированные действия по высвобождению резервов будут предприняты только после встречи министров энергетики во вторник. Кроме того, министр финансов США Скотт Бессент в минувшую пятницу сообщил о предоставлении Индии временного разрешения на покупку нефти из России. Минфин США еще 27 февраля выдал на месяц разрешение Индии закупать нефть из России, находящуюся на танкерах в море. А по словам Бессента, принятая мера позволит теперь ослабить вызванное ситуацией на Ближнем Востоке давление на мировую энергетику. "Обсуждения ослабления санкций в отношении российской нефти, комментарии Дональда Трампа, намекающие на возможность деэскалации конфликта, и возможность использования странами G7 стратегических нефтяных запасов - все это указывало на один и тот же посыл: нефть так или иначе продолжит поступать на рынок", - цитирует агентство Рейтер старшего рыночного аналитика Phillip Nova Приянку Сачдеву (Priyanka Sachdeva). "Как только трейдеры поняли, что пути поставок все еще могут быть сохранены, первоначальная "паническая премия"... начала угасать, и цены на нефть быстро снизились", - добавил аналитик.

