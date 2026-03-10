Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Минэнерго США повысило прогноз средней цены на нефть Brent - 10.03.2026, ПРАЙМ
Минэнерго США повысило прогноз средней цены на нефть Brent
МОСКВА, 10 мар - ПРАЙМ. Управление энергетической информации (EIA) минэнерго США повысило прогноз средней цены североморской нефти марки Brent на текущий год до 78,84 доллара за баррель с 57,69 доллара, следует из данных ежемесячного краткосрочного прогноза EIA. В 2027 году EIA ожидает цену барреля Brent на уровне 64,47 доллара. Прогноз средней цены на нефть марки WTI на 2026 год также улучшен - до 73,61 доллара с прошлой оценки в 53,42 доллара. В следующем году показатель ожидается на уровне 60,81 доллара.
сша
20:00 10.03.2026
 
Минэнерго США повысило прогноз средней цены на нефть Brent

МОСКВА, 10 мар - ПРАЙМ. Управление энергетической информации (EIA) минэнерго США повысило прогноз средней цены североморской нефти марки Brent на текущий год до 78,84 доллара за баррель с 57,69 доллара, следует из данных ежемесячного краткосрочного прогноза EIA.
В 2027 году EIA ожидает цену барреля Brent на уровне 64,47 доллара.
Прогноз средней цены на нефть марки WTI на 2026 год также улучшен - до 73,61 доллара с прошлой оценки в 53,42 доллара. В следующем году показатель ожидается на уровне 60,81 доллара.
Заголовок открываемого материала