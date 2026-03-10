https://1prime.ru/20260310/neft-868181451.html
Минэнерго США повысило прогноз средней цены на нефть Brent
Минэнерго США повысило прогноз средней цены на нефть Brent - 10.03.2026, ПРАЙМ
Минэнерго США повысило прогноз средней цены на нефть Brent
Управление энергетической информации (EIA) минэнерго США повысило прогноз средней цены североморской нефти марки Brent на текущий год до 78,84 доллара за... | 10.03.2026, ПРАЙМ
2026-03-10T20:00+0300
2026-03-10T20:00+0300
2026-03-10T20:00+0300
энергетика
нефть
сша
eia
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/11/859585951_0:258:2727:1792_1920x0_80_0_0_17d4749219b9d1cd63d67cff17a8431c.jpg
МОСКВА, 10 мар - ПРАЙМ. Управление энергетической информации (EIA) минэнерго США повысило прогноз средней цены североморской нефти марки Brent на текущий год до 78,84 доллара за баррель с 57,69 доллара, следует из данных ежемесячного краткосрочного прогноза EIA. В 2027 году EIA ожидает цену барреля Brent на уровне 64,47 доллара. Прогноз средней цены на нефть марки WTI на 2026 год также улучшен - до 73,61 доллара с прошлой оценки в 53,42 доллара. В следующем году показатель ожидается на уровне 60,81 доллара.
https://1prime.ru/20260310/fitso-868176000.html
сша
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/11/859585951_0:2:2727:2047_1920x0_80_0_0_58d424464c40fd67bfc998069598e9bb.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
нефть, сша, eia
Энергетика, Нефть, США, EIA
Минэнерго США повысило прогноз средней цены на нефть Brent
Минэнерго США повысило прогноз средней цены нефти Brent до 78,84 доллара за баррель
МОСКВА, 10 мар - ПРАЙМ. Управление энергетической информации (EIA) минэнерго США повысило прогноз средней цены североморской нефти марки Brent на текущий год до 78,84 доллара за баррель с 57,69 доллара, следует из данных ежемесячного краткосрочного прогноза EIA.
В 2027 году EIA
ожидает цену барреля Brent на уровне 64,47 доллара.
Прогноз средней цены на нефть марки WTI на 2026 год также улучшен - до 73,61 доллара с прошлой оценки в 53,42 доллара. В следующем году показатель ожидается на уровне 60,81 доллара.
Фицо надеется договориться Хорватией о поставках нефти из России