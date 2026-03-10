Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Цены на нефть усилили падение до 15 процентов - 10.03.2026
Добыча нефти
Цены на нефть усилили падение до 15 процентов
Цены на нефть усилили падение до 15 процентов
Мировые цены на нефть ускорили падение до 15% во вторник вечером
2026-03-10T20:32+0300
2026-03-10T20:32+0300
МОСКВА, 10 мар - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть ускорили падение до 15% во вторник вечером, следует из данных торгов. По состоянию на 20.06 мск цена майских фьючерсов на нефть марки Brent опускалась на 15,17% относительно предыдущего закрытия - до 83,95 доллара за баррель, апрельских фьючерсов на WTI - на 15,63%, до 79,96 доллара.
2026
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0b/13/864707415_117:0:2193:1557_1920x0_80_0_0_47bff2058ebf0305db5c4725b1d32f13.jpg
1920
1920
true
Энергетика, Нефть
20:32 10.03.2026
 
Цены на нефть усилили падение до 15 процентов

Мировые цены на нефть усилили падение до 15%

Добыча нефти. Архивное фото
МОСКВА, 10 мар - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть ускорили падение до 15% во вторник вечером, следует из данных торгов.
По состоянию на 20.06 мск цена майских фьючерсов на нефть марки Brent опускалась на 15,17% относительно предыдущего закрытия - до 83,95 доллара за баррель, апрельских фьючерсов на WTI - на 15,63%, до 79,96 доллара.
Нефтегазовые доходы бюджета России в снизились на 47 процентов
