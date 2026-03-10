https://1prime.ru/20260310/neft-868182322.html
Цены на нефть усилили падение до 15 процентов
2026-03-10T20:32+0300
МОСКВА, 10 мар - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть ускорили падение до 15% во вторник вечером, следует из данных торгов. По состоянию на 20.06 мск цена майских фьючерсов на нефть марки Brent опускалась на 15,17% относительно предыдущего закрытия - до 83,95 доллара за баррель, апрельских фьючерсов на WTI - на 15,63%, до 79,96 доллара.
МОСКВА, 10 мар - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть ускорили падение до 15% во вторник вечером, следует из данных торгов.
По состоянию на 20.06 мск цена майских фьючерсов на нефть марки Brent опускалась на 15,17% относительно предыдущего закрытия - до 83,95 доллара за баррель, апрельских фьючерсов на WTI - на 15,63%, до 79,96 доллара.
