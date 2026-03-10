https://1prime.ru/20260310/neft-868182430.html
Минэнерго США ждет дальнейшего падения добычи нефти на Ближнем Востоке
МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Минэнерго США ждет, что добыча нефти на Ближнем Востоке продолжит падать в ближайшие недели из-за фактического закрытия Ормузского пролива, говорится в докладе министерства. "Добыча нефти на Ближнем Востоке. В нашей модели мы исходим из того, что фактическое закрытие Ормузского пролива приведет к дальнейшему сокращению добычи нефти на Ближнем Востоке в ближайшие недели. Мы предполагаем, что это сокращение добычи будет постепенно сглаживаться по мере возобновления транзита через пролив", - сказано в докладе. Однако пока министерство предполагает, что пик приостановки добычи будет приходиться на начало апреля. "В основном в Ираке, с меньшими объемами в Кувейте, Объединенных Арабских Эмиратах и Саудовской Аравии. Мы также предполагаем, что приостановленная добыча будет постепенно сокращаться по мере возобновления транзита через пролив", - отмечается в докладе. Минэнерго США ожидает, что ряд краткосрочных перебоев в поставке нефти и связанные с этим приостановки добычи, наряду с сохраняющейся премией за риск, будут удерживать цены на нефть марки Brent на уровне в среднем 91 доллар за баррель во втором квартале 2026 года. "После восстановления поставок нефти через Ормузский пролив мы ожидаем, что мировая добыча нефти продолжит опережать потребление в течение прогнозируемого периода, в результате чего мировые запасы нефти увеличатся в среднем на 1,9 миллиона баррелей в сутки в 2026 году и на 3 миллиона баррелей в 2027 году", - добавляется в докладе. По оценкам министерства, рост мировых запасов нефти снова начнет оказывать давление на цены на нефть, и стоимость марки Brent упадет в среднем до 70 долларов за баррель в четвертом квартале 2026 года и до 64 долларов за баррель в 2027 году.
МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Минэнерго США ждет, что добыча нефти на Ближнем Востоке продолжит падать в ближайшие недели из-за фактического закрытия Ормузского пролива, говорится в докладе министерства.
"Добыча нефти на Ближнем Востоке
. В нашей модели мы исходим из того, что фактическое закрытие Ормузского пролива
приведет к дальнейшему сокращению добычи нефти на Ближнем Востоке в ближайшие недели. Мы предполагаем, что это сокращение добычи будет постепенно сглаживаться по мере возобновления транзита через пролив", - сказано в докладе.
Однако пока министерство предполагает, что пик приостановки добычи будет приходиться на начало апреля.
"В основном в Ираке
, с меньшими объемами в Кувейте
, Объединенных Арабских Эмиратах и Саудовской Аравии
. Мы также предполагаем, что приостановленная добыча будет постепенно сокращаться по мере возобновления транзита через пролив", - отмечается в докладе.
Минэнерго США
ожидает, что ряд краткосрочных перебоев в поставке нефти и связанные с этим приостановки добычи, наряду с сохраняющейся премией за риск, будут удерживать цены на нефть марки Brent на уровне в среднем 91 доллар за баррель во втором квартале 2026 года.
"После восстановления поставок нефти через Ормузский пролив мы ожидаем, что мировая добыча нефти продолжит опережать потребление в течение прогнозируемого периода, в результате чего мировые запасы нефти увеличатся в среднем на 1,9 миллиона баррелей в сутки в 2026 году и на 3 миллиона баррелей в 2027 году", - добавляется в докладе.
По оценкам министерства, рост мировых запасов нефти снова начнет оказывать давление на цены на нефть, и стоимость марки Brent упадет в среднем до 70 долларов за баррель в четвертом квартале 2026 года и до 64 долларов за баррель в 2027 году.
