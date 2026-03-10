https://1prime.ru/20260310/nomera-868166878.html
Суд в Москве заблокировал сайты с "рамками-перевертышами" для автономеров
Суд в Москве заблокировал сайты с "рамками-перевертышами" для автономеров - 10.03.2026, ПРАЙМ
Суд в Москве заблокировал сайты с "рамками-перевертышами" для автономеров
Московский суд удовлетворил иск прокуратуры о блокировке интернет-ресурсов, на которых продавались устройства для скрытия автомобильных номеров от камер... | 10.03.2026, ПРАЙМ
2026-03-10T09:15+0300
2026-03-10T09:15+0300
2026-03-10T09:15+0300
бизнес
россия
рф
роскомнадзор
авто
москва
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/07/860418821_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_169d53c7141e1d60bd1a90aa4a8531a1.jpg
МОСКВА, 10 мар - ПРАЙМ. Московский суд удовлетворил иск прокуратуры о блокировке интернет-ресурсов, на которых продавались устройства для скрытия автомобильных номеров от камер видеофиксации - "рамки-перевертыши", сказано в документах, имеющихся в распоряжении РИА Новости. Как установила проверка Перовской межрайонной прокуратуры, на сайтах в свободном доступе размещались объявления о продаже так называемых "рамок-перевертышей" и накладок на номера. Вход на ресурсы не требовал регистрации, ознакомиться с предложением мог любой пользователь. В надзорном ведомстве подчеркнули, что подобная информация формирует у водителей чувство безнаказанности и провоцирует нарушения ПДД. "Свободный доступ к сведениям о покупке устройств, скрывающих госномера, способствует формированию мнения о возможности управлять автомобилем в нарушение правил безнаказанно, ведет к ДТП и подрывает авторитет госвласти", — отмечается в документах. Суд признал размещенную информацию запрещенной к распространению в РФ. Решение направлено в Роскомнадзор для включения страниц в реестр запрещенных сайтов. За использование подобных приспособлений предусмотрена административная ответственность по статье 12.2 КоАП РФ.
рф
москва
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/07/860418821_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_32a456d40681f21b0012c781a4ac538a.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
бизнес, россия, рф, роскомнадзор, авто, москва
Бизнес, РОССИЯ, РФ, Роскомнадзор, Авто, МОСКВА
Суд в Москве заблокировал сайты с "рамками-перевертышами" для автономеров
Суд заблокировал интернет-ресурсы, на которых продавали рамки-перевёртыши для автономеров
МОСКВА, 10 мар - ПРАЙМ. Московский суд удовлетворил иск прокуратуры о блокировке интернет-ресурсов, на которых продавались устройства для скрытия автомобильных номеров от камер видеофиксации - "рамки-перевертыши", сказано в документах, имеющихся в распоряжении РИА Новости.
Как установила проверка Перовской межрайонной прокуратуры, на сайтах в свободном доступе размещались объявления о продаже так называемых "рамок-перевертышей" и накладок на номера. Вход на ресурсы не требовал регистрации, ознакомиться с предложением мог любой пользователь.
В надзорном ведомстве подчеркнули, что подобная информация формирует у водителей чувство безнаказанности и провоцирует нарушения ПДД. "Свободный доступ к сведениям о покупке устройств, скрывающих госномера, способствует формированию мнения о возможности управлять автомобилем в нарушение правил безнаказанно, ведет к ДТП и подрывает авторитет госвласти", — отмечается в документах.
Суд признал размещенную информацию запрещенной к распространению в РФ
. Решение направлено в Роскомнадзор
для включения страниц в реестр запрещенных сайтов. За использование подобных приспособлений предусмотрена административная ответственность по статье 12.2 КоАП РФ.