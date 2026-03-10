https://1prime.ru/20260310/nomera-868166878.html

Суд в Москве заблокировал сайты с "рамками-перевертышами" для автономеров

Суд в Москве заблокировал сайты с "рамками-перевертышами" для автономеров - 10.03.2026, ПРАЙМ

Суд в Москве заблокировал сайты с "рамками-перевертышами" для автономеров

10.03.2026

МОСКВА, 10 мар - ПРАЙМ. Московский суд удовлетворил иск прокуратуры о блокировке интернет-ресурсов, на которых продавались устройства для скрытия автомобильных номеров от камер видеофиксации - "рамки-перевертыши", сказано в документах, имеющихся в распоряжении РИА Новости. Как установила проверка Перовской межрайонной прокуратуры, на сайтах в свободном доступе размещались объявления о продаже так называемых "рамок-перевертышей" и накладок на номера. Вход на ресурсы не требовал регистрации, ознакомиться с предложением мог любой пользователь. В надзорном ведомстве подчеркнули, что подобная информация формирует у водителей чувство безнаказанности и провоцирует нарушения ПДД. "Свободный доступ к сведениям о покупке устройств, скрывающих госномера, способствует формированию мнения о возможности управлять автомобилем в нарушение правил безнаказанно, ведет к ДТП и подрывает авторитет госвласти", — отмечается в документах. Суд признал размещенную информацию запрещенной к распространению в РФ. Решение направлено в Роскомнадзор для включения страниц в реестр запрещенных сайтов. За использование подобных приспособлений предусмотрена административная ответственность по статье 12.2 КоАП РФ.

