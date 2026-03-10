https://1prime.ru/20260310/otchet-868173113.html

Отчет Счетной палаты за прошлый год в Госдуме запланирован на 19 марта

МОСКВА, 10 мар - ПРАЙМ. Председатель Госдумы Вячеслав Володин провел совещание с лидерами думских фракций, в ходе которого речь шла в том числе о подготовке к отчету Счетной палаты за прошлый год, который запланирован на 19 марта, сообщается на сайте Думы. "Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин провел совещание с руководителями политических фракций ГД… Речь шла о подготовке к отчетам Счетной палаты и Центрального банка РФ о работе за прошлый год. Планируется, что руководитель Счетной палаты Борис Ковальчук представит доклад об итогах 2025 года на пленарном заседании 19 марта, глава Банка России Эльвира Набиуллина - 26 марта", - сообщается в публикации. Отмечается также, что обсуждались приоритетные законопроекты, которые планируется рассмотреть в ходе пленарных заседаний в марте. Уточняется, что среди них - решение о наделении Федеральной антимонопольной службы дополнительными полномочиями в части регулирования тарифов, которые устанавливают регионы, и введении для должностных лиц исполнительного органа субъекта РФ в области регулирования тарифов дисквалификации за неоднократное невыполнение предписаний службы, а также о повышении антитеррористической защищенности и усилении охраны объектов критической инфраструктуры, о совершенствовании миграционной политики.

