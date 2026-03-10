Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Отчет Счетной палаты за прошлый год в Госдуме запланирован на 19 марта - 10.03.2026
Отчет Счетной палаты за прошлый год в Госдуме запланирован на 19 марта
Отчет Счетной палаты за прошлый год в Госдуме запланирован на 19 марта - 10.03.2026, ПРАЙМ
Отчет Счетной палаты за прошлый год в Госдуме запланирован на 19 марта
Председатель Госдумы Вячеслав Володин провел совещание с лидерами думских фракций, в ходе которого речь шла в том числе о подготовке к отчету Счетной палаты за... | 10.03.2026, ПРАЙМ
2026-03-10T14:54+0300
2026-03-10T14:54+0300
финансы
рф
борис ковальчук
эльвира набиуллина
дума
госдума
счетная палата
вячеслав володин
https://cdnn.1prime.ru/img/76378/73/763787326_0:0:1000:563_1920x0_80_0_0_f3bd4982da563e30a2ff79acbbcd1720.jpg
МОСКВА, 10 мар - ПРАЙМ. Председатель Госдумы Вячеслав Володин провел совещание с лидерами думских фракций, в ходе которого речь шла в том числе о подготовке к отчету Счетной палаты за прошлый год, который запланирован на 19 марта, сообщается на сайте Думы. "Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин провел совещание с руководителями политических фракций ГД… Речь шла о подготовке к отчетам Счетной палаты и Центрального банка РФ о работе за прошлый год. Планируется, что руководитель Счетной палаты Борис Ковальчук представит доклад об итогах 2025 года на пленарном заседании 19 марта, глава Банка России Эльвира Набиуллина - 26 марта", - сообщается в публикации. Отмечается также, что обсуждались приоритетные законопроекты, которые планируется рассмотреть в ходе пленарных заседаний в марте. Уточняется, что среди них - решение о наделении Федеральной антимонопольной службы дополнительными полномочиями в части регулирования тарифов, которые устанавливают регионы, и введении для должностных лиц исполнительного органа субъекта РФ в области регулирования тарифов дисквалификации за неоднократное невыполнение предписаний службы, а также о повышении антитеррористической защищенности и усилении охраны объектов критической инфраструктуры, о совершенствовании миграционной политики.
https://1prime.ru/20260225/volodin-867807926.html
https://1prime.ru/20260226/palata-867826620.html
рф
финансы, рф, борис ковальчук, эльвира набиуллина, дума, госдума, счетная палата, вячеслав володин
Финансы, РФ, Борис Ковальчук, Эльвира Набиуллина, Дума, Госдума, Счетная палата, Вячеслав Володин
14:54 10.03.2026
 
Отчет Счетной палаты за прошлый год в Госдуме запланирован на 19 марта

Отчет Счетной палаты за прошлый год в Госдуме запланирован на 19 марта

© РИА Новости . Владимир Федоренко
!Счетная палата - ПРАЙМ, 1920, 10.03.2026
!Счетная палата. Архивное фото
© РИА Новости . Владимир Федоренко
МОСКВА, 10 мар - ПРАЙМ. Председатель Госдумы Вячеслав Володин провел совещание с лидерами думских фракций, в ходе которого речь шла в том числе о подготовке к отчету Счетной палаты за прошлый год, который запланирован на 19 марта, сообщается на сайте Думы.
"Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин провел совещание с руководителями политических фракций ГД… Речь шла о подготовке к отчетам Счетной палаты и Центрального банка РФ о работе за прошлый год. Планируется, что руководитель Счетной палаты Борис Ковальчук представит доклад об итогах 2025 года на пленарном заседании 19 марта, глава Банка России Эльвира Набиуллина - 26 марта", - сообщается в публикации.
Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин
Отчет Счетной палаты в Госдуме состоится в середине марта, заявил Володин
25 февраля, 14:05
25 февраля, 14:05
Отмечается также, что обсуждались приоритетные законопроекты, которые планируется рассмотреть в ходе пленарных заседаний в марте.
Уточняется, что среди них - решение о наделении Федеральной антимонопольной службы дополнительными полномочиями в части регулирования тарифов, которые устанавливают регионы, и введении для должностных лиц исполнительного органа субъекта РФ в области регулирования тарифов дисквалификации за неоднократное невыполнение предписаний службы, а также о повышении антитеррористической защищенности и усилении охраны объектов критической инфраструктуры, о совершенствовании миграционной политики.
Счетная палата выявила разброс цен при госзакупках типового ПО
26 февраля, 00:22
26 февраля, 00:22
 
ФинансыРФБорис КовальчукЭльвира НабиуллинаДумаГосдумаСчетная палатаВячеслав Володин
 
 
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
