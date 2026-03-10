https://1prime.ru/20260310/peskov-868170438.html

Песков раскрыл подробности переговоров Путина и Трампа

Песков раскрыл подробности переговоров Путина и Трампа - 10.03.2026, ПРАЙМ

Песков раскрыл подробности переговоров Путина и Трампа

Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп детально не обсуждали тему американских санкций на российскую нефть, заявил пресс-секретарь президента РФ | 10.03.2026, ПРАЙМ

2026-03-10T13:23+0300

2026-03-10T13:23+0300

2026-03-10T13:23+0300

нефть

россия

сша

израиль

рф

дональд трамп

владимир путин

дмитрий песков

https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/02/12/867622661_0:164:3164:1944_1920x0_80_0_0_9ff72baf74eabd896cdece2f6fba01a4.jpg

МОСКВА, 10 мар - ПРАЙМ. Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп детально не обсуждали тему американских санкций на российскую нефть, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Ранее Трамп сообщил о решении снять санкции с нефти некоторых государств для контроля над ценами, которые взлетели из-за военной операции США и Израиля против Ирана. Он не назвал страны, рестрикции против которых будут отменены. "Нет, как-то сколь-либо детально эта тема не фигурировала", - сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов о том, обсуждалось ли решение Трампа по нефтяным санкциям в ходе телефонного разговора президентов России и США в понедельник.

https://1prime.ru/20260310/zvonok-868164347.html

сша

израиль

рф

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

нефть, россия, сша, израиль, рф, дональд трамп, владимир путин, дмитрий песков