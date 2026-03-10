https://1prime.ru/20260310/peskov-868170438.html
Песков раскрыл подробности переговоров Путина и Трампа
Песков раскрыл подробности переговоров Путина и Трампа - 10.03.2026, ПРАЙМ
Песков раскрыл подробности переговоров Путина и Трампа
Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп детально не обсуждали тему американских санкций на российскую нефть, заявил пресс-секретарь президента РФ | 10.03.2026, ПРАЙМ
https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/02/12/867622661_0:164:3164:1944_1920x0_80_0_0_9ff72baf74eabd896cdece2f6fba01a4.jpg
МОСКВА, 10 мар - ПРАЙМ. Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп детально не обсуждали тему американских санкций на российскую нефть, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Ранее Трамп сообщил о решении снять санкции с нефти некоторых государств для контроля над ценами, которые взлетели из-за военной операции США и Израиля против Ирана. Он не назвал страны, рестрикции против которых будут отменены. "Нет, как-то сколь-либо детально эта тема не фигурировала", - сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов о том, обсуждалось ли решение Трампа по нефтяным санкциям в ходе телефонного разговора президентов России и США в понедельник.
Песков раскрыл подробности переговоров Путина и Трампа
Песков: Путин и Трамп не обсуждали тему американских санкций на российскую нефть