Песков раскрыл подробности переговоров Путина и Трампа - 10.03.2026
Песков раскрыл подробности переговоров Путина и Трампа
Песков раскрыл подробности переговоров Путина и Трампа - 10.03.2026, ПРАЙМ
Песков раскрыл подробности переговоров Путина и Трампа
Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп детально не обсуждали тему американских санкций на российскую нефть, заявил пресс-секретарь президента РФ | 10.03.2026, ПРАЙМ
2026-03-10T13:23+0300
2026-03-10T13:23+0300
МОСКВА, 10 мар - ПРАЙМ. Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп детально не обсуждали тему американских санкций на российскую нефть, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Ранее Трамп сообщил о решении снять санкции с нефти некоторых государств для контроля над ценами, которые взлетели из-за военной операции США и Израиля против Ирана. Он не назвал страны, рестрикции против которых будут отменены. "Нет, как-то сколь-либо детально эта тема не фигурировала", - сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов о том, обсуждалось ли решение Трампа по нефтяным санкциям в ходе телефонного разговора президентов России и США в понедельник.
13:23 10.03.2026
 
Песков раскрыл подробности переговоров Путина и Трампа

Песков: Путин и Трамп не обсуждали тему американских санкций на российскую нефть

МОСКВА, 10 мар - ПРАЙМ. Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп детально не обсуждали тему американских санкций на российскую нефть, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Ранее Трамп сообщил о решении снять санкции с нефти некоторых государств для контроля над ценами, которые взлетели из-за военной операции США и Израиля против Ирана. Он не назвал страны, рестрикции против которых будут отменены.
"Нет, как-то сколь-либо детально эта тема не фигурировала", - сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов о том, обсуждалось ли решение Трампа по нефтяным санкциям в ходе телефонного разговора президентов России и США в понедельник.
"Большая беда": на Западе запаниковали после звонка Трампа Путину
