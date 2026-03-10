"Потянут за собой всех". Почему люди и деньги покидают Америку

https://1prime.ru/20260310/poshliny-868090663.html
МОСКВА, 10 мар — ПРАЙМ. МВФ бьет тревогу: неопределенность вокруг пошлин США может оказаться существеннее, чем ожидалось. Это подорвет и экономику страны, и мировые финансовые потоки. Как получилось, что американцы наказали сами себя, и кого заденут осколки разбившейся вдребезги американской мечты — в материале "Прайм".Тревожный сигналСогласно опубликованному ежегодному докладу МВФ, в США потребительские товары подорожали на 0,5% и на те же полпроцента сократилось производство.По словам главы фонда Кристалины Георгиевой, в ближайшие месяцы оценки экономических перспектив страны могут пересмотреть. Как нетрудно догадаться, не в лучшую сторону.Дональд Трамп то повышает пошлины до заградительного уровня, то опускает. Причем без какого-либо внятного обоснования. В Белом доме объясняют это реализацией законного права в чрезвычайной ситуации.Однако 20 февраля Верховный суд США признал это незаконным. Таможню обязали вернуть компаниям 130 миллиардов долларов таможенных сборов. В суды уже посыпались соответствующие иски.Трамп назвал вердикт позорным и сообщил, что у него есть запасной план. Затем повысил введенные им ранее пошлины против всех стран мира с десяти до 15%. Что дальше — непонятно. Особенно с учетом кризиса на Ближнем Востоке.Осколки американской мечтыПошлины Трампа продиктованы не экономикой, а политикой и стратегией. Вашингтон пытается вернуть промышленное производство на свою территорию, сократить зависимость от внешних поставщиков и усилить переговорные позиции в мировой торговле. Таможенный сборы — инструмент давления на торговых партнеров и способ поддержать отрасли.Но это в краткосрочной перспективе. Дальше они сулят лишь издержки. Растут цены для американских потребителей, снижается конкурентоспособность экспортеров, партнеры дают зеркальный ответ, перечисляет Кирилл Щербаков, доцент кафедры естественно-научных дисциплин университета "Синергия".Такая нестабильность вынуждает бизнес корректировать планы, сокращать инвестиции. Значит, падают налоговые поступления в госбюджет."В результате США наносят удар не по иностранным экспортерам, а по собственным производителям. Это ослабляет позиции американской продукции в конкурентной борьбе как внутри страны, так и на мировых рынках", — указывает доцент кафедры мировых финансовых рынков и финтеха РЭУ имени Г. В. Плеханова Эльмира Асяева.Голосуют ногамиАмерика сама себя ставит перед лицом угрозы: чем дольше Trump's tariff gamble продолжается, тем хуже глобальной экономике.Это бремя ложится на все страны и на каждую семью. В том числе американскую. Неудивительно, что люди "голосуют ногами". По данным The Wall Street Journal, в 2025-м США покинуло больше человек, чем въехало, чего не наблюдалось со времен Великой депрессии.За год 180 тысяч американцев переселились в другие страны, сообщает издание.Миграция — это отражение внутренних неурядиц. Специалисты уезжают туда, где можно делать бизнес без постоянной неопределенности. Это демография будущего, от которой зависит экономика.Вся надежда на долларА с этим у США тоже далеко не все гладко. Госдолг приближается к 40 триллионам, дефицит — к двум триллионам. Раньше платить проценты не было проблемой, так как спрос на доллары поддерживал весь мир. Да и инфляция была под контролем, по крайней мере в развитых странах."Проблемы, возникавшие в системе мирового капитализма и экономике США, удавалось решать за счет доступа к новым рынкам, например, к ресурсам экс-СССР и стран бывшей системы социализма в 1990-е, а также к дешевым трудовым и другим ресурсам Китая и стран Юго-Восточной Азии", — поясняет доцент кафедры институциональной экономики ГУУ Светлана Сазанова.Но в последние годы все изменилось. Модель стимулирования, сформированная после Второй мировой, исчерпала себя, а становление многополярного мира обострило внутреннюю ситуацию в США. Да и диктовать союзникам свою волю, как прежде, уже не получается.Пока Америку спасает доллар, главная резервная валюта. Спрос на государственные облигации США поддерживается не только внутренними инвесторами, но и иностранными центральными банками и фондами. Американский финансовый рынок остается крупнейшим и одним из самых ликвидных в мире, поэтому значительная часть капитала все равно продолжает работать внутри страны."Но если торговые конфликты и политическая неопределенность усилятся, доверие инвесторов ослабеет, стоимость заимствований повысится. В долгосрочной перспективе именно это вызывает наибольшие опасения у экономистов", — говорит Кирилл Щербаков.Тогда ставки по займам резко подскочат, выплата процентов станет неподъемной для бюджета и запустится механизм долговой спирали.Главный парадокс АмерикиСША хотят, чтобы все было как раньше: доллар — мировая валюта, американцы доминируют. Но сами же пытаются отгородиться от мира и подрывают доверие к доллару, используя финансовую систему в политических целях. С одной стороны, привлекают ведущих ученых, с другой — ужесточают миграционную политику.Такая непоследовательность свидетельствует о том, что правящие круги США не в состоянии приспособиться к меняющимся условиям. Американцы действительно лидируют во многих сферах. Но власти играют в опасную игру, ставки в которой — собственное будущее как глобальной державы.
