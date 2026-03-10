Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Премьер Ирака поздравил сына погибшего аятоллы Хаменеи с избранием - 10.03.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260310/premer-868159512.html
Премьер Ирака поздравил сына погибшего аятоллы Хаменеи с избранием
Премьер Ирака поздравил сына погибшего аятоллы Хаменеи с избранием - 10.03.2026, ПРАЙМ
Премьер Ирака поздравил сына погибшего аятоллы Хаменеи с избранием
Премьер-министр Ирака Мухаммед Шиа ас-Судани поздравил сына погибшего от ударов США и Израиля аятоллы Али Хаменеи Моджтабу с избранием на пост верховного лидера | 10.03.2026, ПРАЙМ
2026-03-10T00:26+0300
2026-03-10T00:26+0300
общество
иран
сша
израиль
али хаменеи
владимир путин
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/868159512.jpg?1773091619
БАГДАД, 10 мар - ПРАЙМ. Премьер-министр Ирака Мухаммед Шиа ас-Судани поздравил сына погибшего от ударов США и Израиля аятоллы Али Хаменеи Моджтабу с избранием на пост верховного лидера Ирана, говорится в поступившем РИА Новости послании премьера. Совет экспертов Ирана в ночь на 9 марта подтвердил, что Моджтаба Хаменеи, сын погибшего в результате ударов США и Израиля верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи, избран новым верховным руководителем исламской республики. "От всей души поздравляю его высокопреосвященство аятоллу Моджтабу Али Хаменеи с избранием на пост Верховного лидера Исламской Республики Иран", - отметил ас-Судани, добавив, что Багдад поддерживает все шаги Ирана ради прекращения конфликта и защиты его суверенитета. "Мы выражаем уверенность в способности нового руководства Исламской Республики Иран преодолеть этот критический период и еще больше укрепить единство иранского народа перед лицом нынешних вызовов", - добавил ас-Судани. США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока. В первый же день атаки был убит верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи. В стране объявлен 40-дневный траур. Президент России Владимир Путин заявил, что убийство Хаменеи было совершено с циничным нарушением всех норм человеческой морали и международного права.
иран
сша
израиль
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
общество , иран, сша, израиль, али хаменеи, владимир путин
Общество , ИРАН, США, ИЗРАИЛЬ, Али Хаменеи, Владимир Путин
00:26 10.03.2026
 
Премьер Ирака поздравил сына погибшего аятоллы Хаменеи с избранием

Премьер Ирака ас-Судани поздравил сына погибшего от ударов США и Израиля аятоллы Хаменеи

Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
БАГДАД, 10 мар - ПРАЙМ. Премьер-министр Ирака Мухаммед Шиа ас-Судани поздравил сына погибшего от ударов США и Израиля аятоллы Али Хаменеи Моджтабу с избранием на пост верховного лидера Ирана, говорится в поступившем РИА Новости послании премьера.
Совет экспертов Ирана в ночь на 9 марта подтвердил, что Моджтаба Хаменеи, сын погибшего в результате ударов США и Израиля верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи, избран новым верховным руководителем исламской республики.
"От всей души поздравляю его высокопреосвященство аятоллу Моджтабу Али Хаменеи с избранием на пост Верховного лидера Исламской Республики Иран", - отметил ас-Судани, добавив, что Багдад поддерживает все шаги Ирана ради прекращения конфликта и защиты его суверенитета.
"Мы выражаем уверенность в способности нового руководства Исламской Республики Иран преодолеть этот критический период и еще больше укрепить единство иранского народа перед лицом нынешних вызовов", - добавил ас-Судани.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
В первый же день атаки был убит верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи. В стране объявлен 40-дневный траур. Президент России Владимир Путин заявил, что убийство Хаменеи было совершено с циничным нарушением всех норм человеческой морали и международного права.
 
ОбществоИРАНСШАИЗРАИЛЬАли ХаменеиВладимир Путин
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала