Премьер Ирака поздравил сына погибшего аятоллы Хаменеи с избранием
2026-03-10T00:26+0300
БАГДАД, 10 мар - ПРАЙМ. Премьер-министр Ирака Мухаммед Шиа ас-Судани поздравил сына погибшего от ударов США и Израиля аятоллы Али Хаменеи Моджтабу с избранием на пост верховного лидера Ирана, говорится в поступившем РИА Новости послании премьера.
Совет экспертов Ирана в ночь на 9 марта подтвердил, что Моджтаба Хаменеи, сын погибшего в результате ударов США и Израиля верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи, избран новым верховным руководителем исламской республики.
"От всей души поздравляю его высокопреосвященство аятоллу Моджтабу Али Хаменеи с избранием на пост Верховного лидера Исламской Республики Иран", - отметил ас-Судани, добавив, что Багдад поддерживает все шаги Ирана ради прекращения конфликта и защиты его суверенитета.
"Мы выражаем уверенность в способности нового руководства Исламской Республики Иран преодолеть этот критический период и еще больше укрепить единство иранского народа перед лицом нынешних вызовов", - добавил ас-Судани.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
В первый же день атаки был убит верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи. В стране объявлен 40-дневный траур. Президент России Владимир Путин заявил, что убийство Хаменеи было совершено с циничным нарушением всех норм человеческой морали и международного права.
