https://1prime.ru/20260310/premer-868159512.html

Премьер Ирака поздравил сына погибшего аятоллы Хаменеи с избранием

Премьер Ирака поздравил сына погибшего аятоллы Хаменеи с избранием - 10.03.2026, ПРАЙМ

Премьер Ирака поздравил сына погибшего аятоллы Хаменеи с избранием

Премьер-министр Ирака Мухаммед Шиа ас-Судани поздравил сына погибшего от ударов США и Израиля аятоллы Али Хаменеи Моджтабу с избранием на пост верховного лидера | 10.03.2026, ПРАЙМ

2026-03-10T00:26+0300

2026-03-10T00:26+0300

2026-03-10T00:26+0300

общество

иран

сша

израиль

али хаменеи

владимир путин

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/868159512.jpg?1773091619

БАГДАД, 10 мар - ПРАЙМ. Премьер-министр Ирака Мухаммед Шиа ас-Судани поздравил сына погибшего от ударов США и Израиля аятоллы Али Хаменеи Моджтабу с избранием на пост верховного лидера Ирана, говорится в поступившем РИА Новости послании премьера. Совет экспертов Ирана в ночь на 9 марта подтвердил, что Моджтаба Хаменеи, сын погибшего в результате ударов США и Израиля верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи, избран новым верховным руководителем исламской республики. "От всей души поздравляю его высокопреосвященство аятоллу Моджтабу Али Хаменеи с избранием на пост Верховного лидера Исламской Республики Иран", - отметил ас-Судани, добавив, что Багдад поддерживает все шаги Ирана ради прекращения конфликта и защиты его суверенитета. "Мы выражаем уверенность в способности нового руководства Исламской Республики Иран преодолеть этот критический период и еще больше укрепить единство иранского народа перед лицом нынешних вызовов", - добавил ас-Судани. США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока. В первый же день атаки был убит верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи. В стране объявлен 40-дневный траур. Президент России Владимир Путин заявил, что убийство Хаменеи было совершено с циничным нарушением всех норм человеческой морали и международного права.

иран

сша

израиль

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

общество , иран, сша, израиль, али хаменеи, владимир путин