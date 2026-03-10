https://1prime.ru/20260310/reuters-868185535.html
Страны Персидского залива сократили нефтепереработку
МОСКВА, 10 мар - ПРАЙМ. Ближневосточный конфликт остановил нефтепереработку в Персидском заливе объемом примерно в 1,9 миллиона баррелей в сутки, приводит агентство Рейтер данные из электронного письма консалтинговой компании IIR. По данным февральского доклада ОПЕК, переработка нефти в 2025 году в целом в странах Ближнего Востока составляла в среднем 8,18 миллиона баррелей в сутки. По оценкам организации, в первом квартале объемы должны были вырасти до 8,73 миллиона баррелей в сутки. "По данным консалтинговой компании IIR... из-за войны США и Израиля против Ирана в Персидском заливе было остановлено почти 1,9 млн баррелей в сутки нефтеперерабатывающих мощностей", - пишет агентство Рейтер. Среди ближневосточных стран, остановивших нефтепереработку, агентство указывает Бахрейн, Ирак, Кувейт, Катар, Саудовскую Аравию и Объединенные Арабские Эмираты. Рейтер со ссылкой на аналитическую компанию Wood Mackenzie пишет, что все три нефтеперерабатывающих завода Кувейта (Al-Zour, Mina Al-Ahmadi и Mina Abdullah) снизили объемы закупок нефти, так как резервуары для ее хранения начинают заполняться. При этом ожидается, что нефтеперерабатывающие заводы других стран Персидского залива поступят аналогичным образом, если ситуация не изменится. Согласно данным Рейтер, IIR также отметила, что "установка конденсаторного разделителя мощностью 255 тысяч баррелей в сутки на нефтеперерабатывающем заводе Ras Tanura в Саудовской Аравии уже была остановлена для проведения технического обслуживания со времени начала конфликта 28 февраля". США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
