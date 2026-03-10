https://1prime.ru/20260310/reysy-868184390.html
S7 запланировала вывозной рейс в Москву и в Новосибирск из Дубая
S7 запланировала вывозной рейс в Москву и в Новосибирск из Дубая - 10.03.2026
S7 запланировала вывозной рейс в Москву и в Новосибирск из Дубая
Авиакомпания S7 ("Сибирь") запланировала на вечер 10 марта вывозной рейс в Москву и на 11 марта - вывозной рейс в Новосибирск из Дубая, сообщил перевозчик.
МОСКВА, 10 мар - ПРАЙМ. Авиакомпания S7 ("Сибирь") запланировала на вечер 10 марта вывозной рейс в Москву и на 11 марта - вывозной рейс в Новосибирск из Дубая, сообщил перевозчик. "Десятого марта запланировано выполнение рейса S7 3774 Дубай (DWC) — Москва (DME), вылет в 22:20 по местному времени... Все оставшиеся пассажиры будут направлены рейсом S7 5786 из Международного аэропорта Дубай (DXB) в Новосибирск (OVB) 11 марта в 15.15 по местному времени", - говорится в сообщении. Рейсы авиакомпании из ОАЭ выполняются с техническими посадками для дозаправки. Самолет, следующий в Москву, совершит дополнительную посадку в Анталье, а рейс в Новосибирск - в Самарканде, отметили в S7. Пассажиры, имевшие билеты из Дубая в Москву и переоформленные на рейс в Новосибирск, будут доставлены в столицу рейсами авиакомпании. США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщалось о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока. В результате под ударом оказались и соседние арабские страны, которые были вынуждены полностью или частично закрыть свое воздушное пространство.
S7 запланировала вывозной рейс в Москву и в Новосибирск из Дубая
