СМИ: помощники Трампа были застигнуты врасплох ростом цен на нефть

2026-03-10T04:07+0300

нефть

энергетика

мировая экономика

иран

сша

ормузский пролив

дональд трамп

cnn

НЬЮ-ЙОРК, 10 мар – ПРАЙМ. Высокопоставленные помощники президента США Дональда Трампа были застигнуты врасплох реакцией нефтяного рынка и вскочившими ценами на "жидкое золото" на операцию против Ирана, сообщил телеканал CNN со ссылкой на источники. На открытии торгов понедельника цена нефти Brent поднималась выше 119 долларов за баррель впервые с 17 июня 2022 года, WTI - также выше 119 долларов, впервые с 15 июня 2022 года, что соответствует росту примерно в 29% и 31% соответственно. Вечером в понедельник рост цен замедлился примерно до 7%, но котировки остаются выше 100 долларов за баррель, что примерно в полтора раза выше к уровню закрытия февраля. Трамп же заявлял, что считает, что рост цен на нефть на фоне атаки США на Иран произошел искусственно. "Высокопоставленные помощники Трампа ожидали кратковременный рост цен на нефть в первые дни войны с Ираном, однако масштаб и устойчивость реакции рынка застали их врасплох", – пишет CNN. На фоне эскалации конфликта практически остановилось судоходство через Ормузский пролив, а страховщики начали повышать премии и пересматривать страховое покрытие на фоне роста угроз безопасности. Это ключевой маршрут поставок на мировой рынок нефти и сжиженного природного газа из стран Персидского залива, на него приходится около 20% мировых поставок нефти, нефтепродуктов и СПГ. Трамп также сообщал о решении снять санкции с нефти некоторых государств для контроля над ценами.

