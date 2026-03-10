https://1prime.ru/20260310/ssha-868163113.html

"Это абсурд!": в Британии сообщили о крупном расколе в рядах врагов Ирана

"Это абсурд!": в Британии сообщили о крупном расколе в рядах врагов Ирана

МОСКВА, 10 марта — ПРАЙМ. По словам британского военного аналитика Александра Меркуриса, противоречия между Соединенными Штатами и Израилем по поводу целей ударов в Иране могут сыграть на руку Тегерану, который сможет извлечь из этого выгоду. Своими мыслями он поделился в эфире на своем канале в YouTube. Так эксперт прокомментировал заявление сенатора-республиканца Линдси Грэма*, который недавно призвал Израиль воздержаться от ударов по объектам нефтяной отрасли Ирана. "Это же абсурд! Я не мог себе представить, чтобы израильтяне и американцы, проводя свое наступление против Ирана, не смогли скоординировать удары по целям. Их разногласия лишний раз показывают слабость в рядах союзников, приближая победу Тегерана", — заявил МеркурисКак отметил эксперт, маловероятно, что Израиль нанес удары по нефтеперерабатывающим объектам Ирана без согласования с США, поэтому критика из Вашингтона в отношении выбранных целей выглядит лицемерно."Но теперь нам говорят, что Соединенные Штаты очень обеспокоены этими атаками, что, впрочем, не должно нас удивлять", — иронично отметил эксперт.Ранее израильский "12 канал" сообщил о растущем напряжении между США и Израилем в связи с ударами по нефтяной инфраструктуре Ирана. 28 февраля США и Израиль начали наносить атаки на объекты на иранской территории, включая столицу Тегеран, что привело к разрушениям и гибели мирных жителей. В ответ Иран проводит ответные удары по израильским объектам и американским военным базам в регионе Ближнего Востока. Вашингтон и Тель-Авив назвали свои действия превентивной мерой в ответ на предполагаемую угрозу со стороны иранской ядерной программы. Однако теперь они не скрывают, что стремятся к смене власти в стране. Президент Ирана Масуд Пезешкиан ранее заявил, что Иран будет вынужден давать ответ на атаки, исходящие с территорий любых государств. Внесен в России в перечень террористов и экстремистов.* Внесен в России в перечень террористов и экстремистов.

