В Финляндии рассказали о серьезной угрозе для власти Трампа - 10.03.2026
https://1prime.ru/20260310/ssha-868163983.html
В Финляндии рассказали о серьезной угрозе для власти Трампа
В Финляндии рассказали о серьезной угрозе для власти Трампа - 10.03.2026, ПРАЙМ
В Финляндии рассказали о серьезной угрозе для власти Трампа
2026-03-10T07:01+0300
2026-03-10T07:01+0300
МОСКВА, 10 марта — ПРАЙМ. Финская газета Ilta-Sanomat сообщает, что колебания цен на нефть из-за продолжающегося кризиса в Иране могут привести к потере мест в конгрессе президентом США Дональдом Трампом и его Республиканской партией. "Если колебания цен на энергоносители сохранятся, правительство Ирана останется у власти, а вопрос о ликвидации ядерной программы страны останется неясным, Республиканская партия Трампа столкнется с серьезными трудностями на промежуточных выборах в конгресс уже этой осенью", — говорится в материале.Газета отмечает, что нестабильность на рынке связана с опасениями усиления конфликта и длительной войны на фоне нарастания атак на Иран. "Война становится все более сложной и затяжной, и ее нельзя разрешить быстрой победой Соединенных Штатов и Израиля", — подытоживает автор. С 28 февраля США и Израиль начали атаки на объекты в Иране, включая столицу Тегеран, что привело к разрушениям и жертвам среди мирного населения. В ответ Иран проводит ответные удары по израильским и американским военным объектам в регионе Ближнего Востока. Промежуточные выборы в обе палаты конгресса состоятся 3 ноября. В настоящее время республиканцы контролируют как сенат, так и палату представителей. Председатель комиссии Совфеда по информационной политике Алексей Пушков заявил, что с текущими рейтингами республиканцы рискуют лишиться большинства в обеих палатах конгресса.
нефть, мировая экономика, иран, сша, израиль, дональд трамп, алексей пушков
07:01 10.03.2026
 
В Финляндии рассказали о серьезной угрозе для власти Трампа

Ilta-Sanomat: республиканцам осенью может грозить провал на выборах из-за атаки на Иран

© AP Photo / Evan VucciПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - ПРАЙМ, 1920, 10.03.2026
Президент США Дональд Трамп . Архивное фото
© AP Photo / Evan Vucci
МОСКВА, 10 марта — ПРАЙМ. Финская газета Ilta-Sanomat сообщает, что колебания цен на нефть из-за продолжающегося кризиса в Иране могут привести к потере мест в конгрессе президентом США Дональдом Трампом и его Республиканской партией.
"Если колебания цен на энергоносители сохранятся, правительство Ирана останется у власти, а вопрос о ликвидации ядерной программы страны останется неясным, Республиканская партия Трампа столкнется с серьезными трудностями на промежуточных выборах в конгресс уже этой осенью", — говорится в материале.
Акция против ударов по Ирану в Нью-Йорке - ПРАЙМ, 1920, 10.03.2026
"Это абсурд!": в Британии сообщили о крупном расколе в рядах врагов Ирана
05:31
Газета отмечает, что нестабильность на рынке связана с опасениями усиления конфликта и длительной войны на фоне нарастания атак на Иран.
"Война становится все более сложной и затяжной, и ее нельзя разрешить быстрой победой Соединенных Штатов и Израиля", — подытоживает автор.
С 28 февраля США и Израиль начали атаки на объекты в Иране, включая столицу Тегеран, что привело к разрушениям и жертвам среди мирного населения. В ответ Иран проводит ответные удары по израильским и американским военным объектам в регионе Ближнего Востока.
Промежуточные выборы в обе палаты конгресса состоятся 3 ноября. В настоящее время республиканцы контролируют как сенат, так и палату представителей. Председатель комиссии Совфеда по информационной политике Алексей Пушков заявил, что с текущими рейтингами республиканцы рискуют лишиться большинства в обеих палатах конгресса.
Президент США Дональд Трамп - ПРАЙМ, 1920, 09.03.2026
"Ужасающие потери". СМИ рассказали, чем Иран удивил Трампа
Вчера, 11:52
 
