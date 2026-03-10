В Финляндии рассказали о серьезной угрозе для власти Трампа
Ilta-Sanomat: республиканцам осенью может грозить провал на выборах из-за атаки на Иран
© AP Photo / Evan VucciПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп . Архивное фото
© AP Photo / Evan Vucci
МОСКВА, 10 марта — ПРАЙМ. Финская газета Ilta-Sanomat сообщает, что колебания цен на нефть из-за продолжающегося кризиса в Иране могут привести к потере мест в конгрессе президентом США Дональдом Трампом и его Республиканской партией.
"Если колебания цен на энергоносители сохранятся, правительство Ирана останется у власти, а вопрос о ликвидации ядерной программы страны останется неясным, Республиканская партия Трампа столкнется с серьезными трудностями на промежуточных выборах в конгресс уже этой осенью", — говорится в материале.
Газета отмечает, что нестабильность на рынке связана с опасениями усиления конфликта и длительной войны на фоне нарастания атак на Иран.
"Война становится все более сложной и затяжной, и ее нельзя разрешить быстрой победой Соединенных Штатов и Израиля", — подытоживает автор.
С 28 февраля США и Израиль начали атаки на объекты в Иране, включая столицу Тегеран, что привело к разрушениям и жертвам среди мирного населения. В ответ Иран проводит ответные удары по израильским и американским военным объектам в регионе Ближнего Востока.
Промежуточные выборы в обе палаты конгресса состоятся 3 ноября. В настоящее время республиканцы контролируют как сенат, так и палату представителей. Председатель комиссии Совфеда по информационной политике Алексей Пушков заявил, что с текущими рейтингами республиканцы рискуют лишиться большинства в обеих палатах конгресса.