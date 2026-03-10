https://1prime.ru/20260310/ssha-868163983.html

В Финляндии рассказали о серьезной угрозе для власти Трампа

Финская газета Ilta-Sanomat сообщает, что колебания цен на нефть из-за продолжающегося кризиса в Иране могут привести к потере мест в конгрессе президентом США

нефть

мировая экономика

иран

сша

израиль

дональд трамп

алексей пушков

https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/01/15/866766009_0:0:3073:1728_1920x0_80_0_0_c835b072af3e44cb4c987b676cf245dc.jpg

МОСКВА, 10 марта — ПРАЙМ. Финская газета Ilta-Sanomat сообщает, что колебания цен на нефть из-за продолжающегося кризиса в Иране могут привести к потере мест в конгрессе президентом США Дональдом Трампом и его Республиканской партией. "Если колебания цен на энергоносители сохранятся, правительство Ирана останется у власти, а вопрос о ликвидации ядерной программы страны останется неясным, Республиканская партия Трампа столкнется с серьезными трудностями на промежуточных выборах в конгресс уже этой осенью", — говорится в материале.Газета отмечает, что нестабильность на рынке связана с опасениями усиления конфликта и длительной войны на фоне нарастания атак на Иран. "Война становится все более сложной и затяжной, и ее нельзя разрешить быстрой победой Соединенных Штатов и Израиля", — подытоживает автор. С 28 февраля США и Израиль начали атаки на объекты в Иране, включая столицу Тегеран, что привело к разрушениям и жертвам среди мирного населения. В ответ Иран проводит ответные удары по израильским и американским военным объектам в регионе Ближнего Востока. Промежуточные выборы в обе палаты конгресса состоятся 3 ноября. В настоящее время республиканцы контролируют как сенат, так и палату представителей. Председатель комиссии Совфеда по информационной политике Алексей Пушков заявил, что с текущими рейтингами республиканцы рискуют лишиться большинства в обеих палатах конгресса.

иран

сша

израиль

2026

нефть, мировая экономика, иран, сша, израиль, дональд трамп, алексей пушков